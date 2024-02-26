Возвращение легенды: презентован стильный электромобиль Renault за 25 000 евро (видео)

Электромобиль Renault 5 E-Tech — компактный городской хэтчбек в ретростиле. Модель предложат в версиях мощностью 95-150 л. с. с запасом хода до 400 км.

Одной из главных премьер автошоу в Женеве стал новый Renault 5. Знаменитую компактную модель 70-х возродили в формате электромобиля и будут продавать по цене от 25 000 евро. Ее подробности раскрыли на официальном сайте французского автопроизводителя.

Дизайн выполнен в духе Renault 5 70-х годов Фото: Renault

Как и бензиновый предок, электромобиль Renault 5 E-Tech (именно таково полное название модели) является компактным городским хэтчбеком В-класса. Рубленый дизайн выполнен в стилистике первого Renault 5.

У электрокара продолговатые фары, короткие свесы, скрытые ручки задних дверей и большой угол наклона задних стоек крыши. На капоте установлен индикатор зарядки батареи, стилизованный под воздухозаборник оригинального Renault 5.

Запас хода хэтчбека достигает 400 км Фото: Renault

Новый Renault 5 E-Tech — первая модель на электрической платформе AmpR Small с многорычажной задней подвеской. Хэтчбек достигает 3,92 м в длину при колесной базе 2,54 м и весит менее 1500 кг.

В салоне установлены два дисплея Фото: Renault

В салоне яркая отделка в стиле 70-х сочетается с современными чертами вроде двух дисплеев на передней панели. В отделке использованы джинсовая ткань и материалы, полученные путем вторичной переработки.

Мультимедийная система OpenR Link создана на платформе Google и дополнена виртуальным помощником Reno и Chat GPT. Также во всех Renault 5 2024 установлены системы автоматического торможения и полуавтономного вождения.

Отделка салона выполнена в ретростиле Фото: Renault

Электромобиль Renault 5 E-Tech будут предлагать с моторами на 95, 122 и 150 л. с., хотя со временем появится более мощная спортивная версия от Alpine. Разгон до 50 км/ч в 150-сильном варианте занимает 3,2 с.

Сначала новый Renault 5 E-Tech получит батарею емкостью 52 кВт∙ч, которая позволяет проехать 400 км на одном заряде. Позже предложат более дешевую версию с батареей на 40 кВт∙ч и запасом хода 300 км. Также предусмотрена функция двунаправленной зарядки, то есть можно питать током дом.

Кстати, на платформе AmpR Small создадут и бюджетный электрокроссовер Renault 4 — его презентуют в 2025 году.

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