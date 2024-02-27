Новый Duster 2024 впервые показали на публике (видео)
Новый Duster кардинально изменился внешне и стал более современным внутри. Кроссовер предлагают в бензиновых и гибридных модификациях.
На автошоу в Женеве продемонстрировали кроссовер Dacia Duster третьего поколения. Модель уже вышла на рынок, а теперь ее впервые показали на публике. Об этом сообщает сайт Motor1.
Новый Duster 2024 стал более выразительным на вид. У него рубленый дизайн, высокий капот и расширенные крылья. Кроссовер не крупнее соперника, но построен на современной платформе CMF-B.
В салоне улучшили материалы отделки. Duster 2024 впервые получил виртуальную панель приборов и 10,1-дюймовый сенсорный дисплей. Объем багажника вырос до 472 л.
Во всех Dacia Duster 2024 есть кондиционер, круиз-контроль и парктроник, а топовая версия получила климат-контроль, камеру и навигацию. Цена модели стартует с 19 290 евро.
На выбор предлагают 1,0-литровый бензиновый турбомотор на 100 л.с. (он может быть дополнен ГБО), а также две гибридные установки — 1,2-литровую 130-сильную и 1,6-литровую 140-сильную.
130-сильный вариант можно заказать с полным приводом. Кроссовер сохраняет высокий (217 мм) клиренс.
Кстати, на Женевском автошоу показали и недорогой электромобиль Renault за 25 000 евро.
Также Фокус рассказывал о доступном электрокроссовере Dacia.