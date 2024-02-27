Капсула времени из 90-х: обнаружен редкий заряженный Ford Mustang без пробега (фото)

Ford Mustang SVT Cobra выглядит, как новый, а его сиденья до сих пор запакованы в целлофановые чехлы. Спорткар оборудован 235-сильным V8.

В США нашли идеально сохранившийся Ford Mustang 1993 года. Спортивное авто вообще не эксплуатировалось, а простояло три десятилетия в гараже. Об этом пишет сайт Carscoops.

Пробег Ford Mustang составляет 55 км

Этот Ford Mustang прекрасно выглядит, а на его одометре высвечивается пробег 32 мили (55 км). Американский дилер, который нашел автомобиль, отметил, что ему показалось, будто спорткар привезли на машине времени, а не на эвакуаторе.

Ford Mustang SVT Cobra узнается по заднему антикрылу

Кузов Ford Mustang 1993 года прекрасно сохранился, а в салоне сиденья до сих пор запакованы в целлофановые чехлы. У спорткара родная резина, а заменить пришлось лишь аккумулятор.

Сохранен и оригинальный ценник на Ford Mustang, где указано, что в 1993 году авто стоило 18 505 долларов. Теперь же эта капсула времени выставлена на продажу за $145 900.

Авто продают за $145 900

Столь высокая стоимость обусловлена не только состоянием авто, но и его редкостью. Это заряженная модификация Ford Mustang SVT Cobra с 5,0-литровым 235-сильным V8 и 5-ступенчатой механической КПП.

На сиденьях сохранились целлофановые чехлы

Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить 225 км/ч. К тому же, его ходовая доработана, установлены 17-дюймовые диски и спойлер.

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