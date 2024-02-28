Ржавый раритет: полуразобранный Ferrari 60-х продают за миллион долларов (фото)

Всего изготовили 212 кабриолетов Ferrari 250 GT Series II. Именно этим суперкаром владели итальянский князь и известный голливудский актер.

В США на аукцион Gooding&Company выставили кабриолет Ferrari 250 GT 1960 года. Состояние суперкара оставляет желать лучшего, однако несмотря на это, его оценили в 1 000 000 — 1 300 000 долларов. Об автомобиле рассказали на сайте аукционного дома.

Кабриолет изготовили для итальянского князя Алессандро Русполи Фото: GOODING&COMPANY

С кузова Ferrari 250 GT содрана краска и местами он проржавел. Сиденья и двигатель автомобиля сняты и хранятся отдельно.

Этот суперкар Ferrari 250 GT Series II имеет интересную историю. Он был создан для итальянского князя Алессандро Русполи, а позже кабриолет приобрел американский актер Роберт Вагнер и даже снимался вместе с ним в знаменитом фильме "Розовая Пантера".

В салоне отсутствуют сиденья Фото: GOODING&COMPANY

Ferrari 250 GT несколько раз переходил из рук в руки и в 1979 году один из владельцев решил восстановить авто. Суперкар частично разобрали и подготовили к перекраске, однако реставрацию так и не удалось завершить. Кабриолет простоял заброшенным до 2022 года.

Двигатель сняли с автомобиля Фото: GOODING&COMPANY

Модель довольно редкая, ведь изготовили всего 212 кабриолетов Ferrari 250 GT Series II с кузовом от ателье Pininfarina. Суперкар оборудован 3,0-литровым 240-сильным V12 и способен развить 240 км/ч.

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