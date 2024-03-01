Эксклюзив из 50-х: на свалке нашли уникальный 65-летний универсал Cadillac (фото)

Редкий универсал создали на базе роскошного Cadillac DeVille. Авто длиной почти 6 метров оборудовали мощным двигателем V8.

В США обнаружили необычный универсал Cadillac 1959 года. Редкое авто не один год простояло на свалке. Об этом рассказывает сайт Autoevolution.

Заднюю часть авто взяли у Oldsmobile Fiesta Фото: ebay.com

Cadillac серийно не выпускал универсалы до 2010 года, однако такие модели создавали и выпускали малыми партиями специализированные кузовные ателье. Большинство из них использовались в качестве карет скорой помощи, однако существовали и роскошные семейные автомобили — один универсал Cadillac даже заказал себе Элвис Пресли.

Состояние авто оставляет желать лучшего Фото: ebay.com

Конкретно этот автомобиль изготовила техасская компания J&S Metal Fabrication. Она соединила роскошный седан Cadillac DeVille с задней частью универсала Oldsmobile Fiesta.

Почти шестиметровый универсал Cadillac 1959 года сохраняет огромные задние кили, а на его кузове немало хромированных деталей. Дверь багажника открывается в сторону.

Дверь конюшни открывается в сторону Фото: ebay.com

Состояние Cadillac DeVille оставляет желать лучшего. С кузова содрана краска, в салоне повреждена отделка, а двигатель вообще отсутствует. Этот универсал был оборудован 6,4-литровым 325-сильным V8 и 4-ступенчатой автоматической КПП. Теперь его хотят продать за $35 000.

Кстати, недавно на продажу выставили и уникальный универсал Mercedes W124 AMG.

Также Фокус рассказывал, что в США нашли 30-летний Ford Mustang без пробега.