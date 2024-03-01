Эксклюзив из 50-х: на свалке нашли уникальный 65-летний универсал Cadillac (фото)
Редкий универсал создали на базе роскошного Cadillac DeVille. Авто длиной почти 6 метров оборудовали мощным двигателем V8.
В США обнаружили необычный универсал Cadillac 1959 года. Редкое авто не один год простояло на свалке. Об этом рассказывает сайт Autoevolution.
Cadillac серийно не выпускал универсалы до 2010 года, однако такие модели создавали и выпускали малыми партиями специализированные кузовные ателье. Большинство из них использовались в качестве карет скорой помощи, однако существовали и роскошные семейные автомобили — один универсал Cadillac даже заказал себе Элвис Пресли.
Конкретно этот автомобиль изготовила техасская компания J&S Metal Fabrication. Она соединила роскошный седан Cadillac DeVille с задней частью универсала Oldsmobile Fiesta.
Почти шестиметровый универсал Cadillac 1959 года сохраняет огромные задние кили, а на его кузове немало хромированных деталей. Дверь багажника открывается в сторону.
Состояние Cadillac DeVille оставляет желать лучшего. С кузова содрана краска, в салоне повреждена отделка, а двигатель вообще отсутствует. Этот универсал был оборудован 6,4-литровым 325-сильным V8 и 4-ступенчатой автоматической КПП. Теперь его хотят продать за $35 000.
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