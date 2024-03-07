Украинцы стали покупать больше авто с пробегом: популярные марки и модели (фото)
Средний возраст ввезенных в Украину авто с пробегом составляет 9,4 года. Наибольшим спросом пользуются Volkswagen, Renault, Skoda и Nissan.
Продажи подержанных автомобилей в Украине существенно выросли. За февраль первую регистрацию в нашей стране прошли 17,8 тыс. авто с пробегом, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".
Авто с пробегом в феврале поставили на учет втрое больше, чем новых. Средний возраст ввезенных машин составляет 9,4 года.
Почти половина подержанных авто (48%) оснащены бензиновыми моторами. Доля дизельных моделей составляет 27%, электромобилей — 16%, авто с ГБО — 5%, а гибридов — 4%. Как и раньше, наибольшим спросом пользуются Volkswagen, Renault, Skoda и Nissan.
Самые популярные б/у авто в Украине за февраль 2024 года:
- Volkswagen Golf — 963 авто;
- Renault Megane — 806 ед.
- Skoda Octavia — 688 ед.
- Volkswagen Passat — 572 ед.
- Volkswagen Tiguan — 451 ед.
- Nissan Leaf — 416 ед.
- Nissan Rogue — 414 ед.
- Audi Q5 — 409 ед.
- Tesla Model 3 — 380 ед.
- Audi A4 — 349 ед.
Всего за два месяца 2024 года в Украине впервые зарегистрировано 34,5 тыс. авто с пробегом. Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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