Украинцы стали покупать больше авто с пробегом: популярные марки и модели (фото)

Средний возраст ввезенных в Украину авто с пробегом составляет 9,4 года. Наибольшим спросом пользуются Volkswagen, Renault, Skoda и Nissan.

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Продажи подержанных автомобилей в Украине существенно выросли. За февраль первую регистрацию в нашей стране прошли 17,8 тыс. авто с пробегом, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

Авто с пробегом в феврале поставили на учет втрое больше, чем новых. Средний возраст ввезенных машин составляет 9,4 года.

Volkswagen Golf остается самым популярным авто с пробегом в Украине Фото: Volkswagen

Почти половина подержанных авто (48%) оснащены бензиновыми моторами. Доля дизельных моделей составляет 27%, электромобилей — 16%, авто с ГБО — 5%, а гибридов — 4%. Как и раньше, наибольшим спросом пользуются Volkswagen, Renault, Skoda и Nissan.

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Кроссоверы и электромобили: самые популярные авто в Украине за февраль 2024 года (фото)

Самые популярные б/у авто в Украине за февраль 2024 года:

Volkswagen Golf — 963 авто; Renault Megane — 806 ед. Skoda Octavia — 688 ед. Volkswagen Passat — 572 ед. Volkswagen Tiguan — 451 ед. Nissan Leaf — 416 ед. Nissan Rogue — 414 ед. Audi Q5 — 409 ед. Tesla Model 3 — 380 ед. Audi A4 — 349 ед.

Всего за два месяца 2024 года в Украине впервые зарегистрировано 34,5 тыс. авто с пробегом. Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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