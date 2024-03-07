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Авто

Украинцы стали покупать больше авто с пробегом: популярные марки и модели (фото)

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Фото: autoua.net | Спрос на подержанные авто в Украине вырос на треть

Средний возраст ввезенных в Украину авто с пробегом составляет 9,4 года. Наибольшим спросом пользуются Volkswagen, Renault, Skoda и Nissan.

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Продажи подержанных автомобилей в Украине существенно выросли. За февраль первую регистрацию в нашей стране прошли 17,8 тыс. авто с пробегом, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

Авто с пробегом в феврале поставили на учет втрое больше, чем новых. Средний возраст ввезенных машин составляет 9,4 года.

Volkswagen Golf, подержанные авто, авто с пробегом, Продажи подержанных автомобилей, самые популярные подержанные авто Fullscreen
Volkswagen Golf остается самым популярным авто с пробегом в Украине
Фото: Volkswagen

Почти половина подержанных авто (48%) оснащены бензиновыми моторами. Доля дизельных моделей составляет 27%, электромобилей — 16%, авто с ГБО — 5%, а гибридов — 4%. Как и раньше, наибольшим спросом пользуются Volkswagen, Renault, Skoda и Nissan.

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Кроссоверы и электромобили: самые популярные авто в Украине за февраль 2024 года (фото)
Кроссоверы и электромобили: самые популярные авто в Украине за февраль 2024 года (фото)

Самые популярные б/у авто в Украине за февраль 2024 года:

  1. Volkswagen Golf — 963 авто;
  2. Renault Megane — 806 ед.
  3. Skoda Octavia — 688 ед.
  4. Volkswagen Passat — 572 ед.
  5. Volkswagen Tiguan — 451 ед.
  6. Nissan Leaf — 416 ед.
  7. Nissan Rogue — 414 ед.
  8. Audi Q5 — 409 ед.
  9. Tesla Model 3 — 380 ед.
  10. Audi A4 — 349 ед.

Всего за два месяца 2024 года в Украине впервые зарегистрировано 34,5 тыс. авто с пробегом. Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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