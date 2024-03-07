Українці стали купувати більше авто з пробігом: популярні марки та моделі (фото)

Середній вік ввезених в Україну авто з пробігом складає 9,4 роки. Найбільшим попитом користуються Volkswagen, Renault, Skoda та Nissan.

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Продажі вживаних автомобілів в Україні суттєво зросли. За лютий першу реєстрацію в нашій країні пройшли 17,8 тис. авто з пробігом, що на третину більше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

Авто з пробігом у лютому поставили на облік втричі більше, аніж нових. Середній вік ввезених машин складає 9,4 роки.

Volkswagen Golf залишається найпопулярнішим авто з пробігом в Україні Фото: Volkswagen

Майже половина вживаних авто (48%) оснащені бензиновими моторами. Частка дизельних моделей складає 27%, електромобілів – 16%, авто з ГБО – 5%, а гібридів – 4%. Як і раніше, найбільшим попитом користуються Volkswagen, Renault, Skoda та Nissan.

Важливо

Кросовери й електромобілі: найпопулярніші авто в Україні за лютий 2024 року (фото)

Найпопулярніші вживані авто в Україні за лютий 2024 року:

Volkswagen Golf – 963 авто; Renault Megane – 806 од. Skoda Octavia – 688 од. Volkswagen Passat – 572 од. Volkswagen Tiguan – 451 од. Nissan Leaf – 416 од. Nissan Rogue – 414 од. Audi Q5 – 409 од. Tesla Model 3 – 380 од. Audi A4 – 349 од.

Усього за два місяці 2024 року в Україні вперше зареєстровано 34,5 тис. авто з пробігом. Це на 38% більше, аніж за аналогічний період минулого року.

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