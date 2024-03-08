В Украине стремительно растет спрос на электромобили: самые популярные модели (фото)

Украинцы активнее покупают новые и подержанные электромобили. Наибольшим спросом пользуются модели китайского производства, а также Nissan и Tesla с пробегом.

Продажи электромобилей в Украине продолжают расти очень стремительными темпами. За февраль украинцы приобрели 3924 электрокара, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Доля новых авто в этом сегменте составила 24%. Большинство электрокаров являются легковыми — 3881 шт. (926 новых и 2955 подержанных). Из 43 проданных коммерческих электромобилей 41 — с пробегом.

Volkswagen ID.4 остается самым популярным новым электрокаром Volkswagen ID.4 остается самым популярным Фото: Volkswagen

Как и раньше, среди новых электрокаров спросом пользуются модели китайского производства, а первое место занимает Volkswagen ID.4. В подержанном сегменте многолетнее лидерство сохраняет Nissan Leaf.

ТОП 5 популярных новых электромобилей в Украине за февраль 2024 года:

Volkswagen ID.4 — 257 проданных авто. BYD Song Plus — 104 ед. Honda e:NS1 — 96. Nissan Ariya — 71. Honda M-NV — 49.

Nissan Leaf — самый популярный подержанный электромобиль в Украине Фото: Nissan

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:

Nissan Leaf — 416 проданных авто. Tesla Model 3 — 380 ед. Tesla Model Y — 279 ед. Volkswagen e-Golf — 210 ед. Hyundai Kona Electric — 161 ед.

Всего за два месяца 2024 года в Украине впервые поставлено на учет 7,5 тыс. электромобилей, что в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Кстати, за февраль в Украине существенно выросли и продажи новых автомобилей.

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