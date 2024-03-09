Презентован мощный и недорогой конкурент Toyota Camry от Geely и Volvo (фото)
Седан Lynk&Co 07. предложат в мощных гибридных версиях на 381 и 593 л.с. Автомобиль способен проехать 102 км на электротяге.
В Китае дебютировал новый Lynk&Co 07. Обтекаемый седан D-класса от премиального подразделения концерна Geely вскоре поступит в продажу на родине по цене менее $28 000 и может появиться в Европе. Об этом пишет сайт CarNewsChina.
Седан Lynk&Co 07 выполнен в новом стиле марки, который дебютировал на кроссовере Lynk&Co 08. В его дизайне сочетаются плавные линии и грани. В то же время сохраняются и фирменные черты Lynk&Co — такие, как четыре высоко посаженные фары.
Как и все модели бренда, седан разработан при участии специалистов Volvo. В его основе лежит полностью новая платформа СМА2.0, которую будет использовать и кроссовер Volvo XC60 третьего поколения. По размерам Lynk&Co 07 сопоставим с Toyota Camry.
Габариты Lynk&Co 07 2024:
- длина — 4827 мм;
- ширина — 1900 мм;
- высота — 1480 мм;
- колесная база — 2843 мм;
- масса — 1915 кг.
В салоне Lynk&Co 07 установлены виртуальный щиток приборов и большой 15,4-дюймовый тачскрин. Мультимедийную систему разработал производитель смартфонов Meizu.
Новый Lynk&Co 07 предложат в двух плагин-гибридных версиях с 1,5-литровым турбомотором. Отдача переднеприводной модификации составляет 381 л.с. и 615 Н∙м, а полноприводной — 593 л.с. и 905 Н∙м.
Аккумуляторная батарея на 19 кВт∙ч позволяет проехать 102 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1400 км.
Кстати, недавно в Киеве появился роскошный электрический минивэн от Geely и Volvo.
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