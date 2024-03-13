Британский люкс: в Киеве заметили редкий роскошный седан за $300 000 (фото)

Роскошный Bentley Mulsanne был флагманской моделью британской марки. Огромный 5,5-метровый автомобиль оборудован 6,75-литровым 512-сильным V8.

В центре Киева сфотографировали роскошный представительский седан Bentley Mulsanne 2013 года. В Украине зарегистрировано всего несколько таких авто. Фотографии появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Bentley Mulsanne второго поколения выпускали с 2010 по 2020 год и всего собрали 7300 авто. Модель была флагманом британской марки и конкурентом Rolls-Royce Phantom. Новым такой седан стоил примерно от 300 000 долларов.

Седан достигает 5,5 м в длину Фото: Topcars UA

Огромный Bentley Mulsanne достигает более 5,5 м в длину и отличается монументальным дизайном. У него длинный высокий капот, широкая радиаторная решетка и большие круглые фары.

Салон Bentley Mulsanne отделан дорогой кожей и деревом, а коврики пошиты из натуральной шерсти. Оснащение включает четырехзонный климат-контроль, электропривод сидений и люк.

Все Bentley Mulsanne комплектовались 6,75-литровым V8 твин-турбо. Конкретно в этом авто двигатель развивает 512 л. с. и 1020 Н∙м, хотя существовала и 537-сильная версия Speed.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Bentley

Разгон до 100 км/ч занимает 5,3 с, а максимальная скорость составляет 296 км/ч. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска.

Кстати, в Украине появился и роскошный электромобиль Rolls-Royce за $610 000.

Также Фокус рассказывал о самом дорогом и мощном BMW в Киеве.