Легенда за $50 миллионов: на продажу выставили самый дорогой Ferrari (фото)

Ferrari 250 GTO — прославленная гоночная модель 60-х годов, которая трижды выигрывала чемпионат мира. Всего выпустили всего 36 обтекаемых купе с 300-сильным V12.

В Великобритании на продажу выставили Ferrari 250 GTO 1962 года. Это один из самых дорогих автомобилей всех времен и народов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Изготовлено всего 36 Ferrari 250 GTO

Цена Ferrari 250 GTO на аукционах сейчас уже превышает 50 миллионов долларов, а самый дорогой спорткар продали за $70 миллионов. Столь высокая стоимость обусловлена двумя факторами.

Во-первых, было изготовлено всего 36 купе Ferrari 250 GTO. Во-вторых, эта модель доминировала на гоночных трассах и три года подряд (1962-1964 гг.) выигрывала чемпионат мира в классе GT.

Спорткар выиграл семь гонок

Конкретно этот автомобиль победил в семи гонках в Европе и Африке. В 1965 году Ferrari 250 GTO переделали для дорог общего пользования — добавили указатели поворотов, а салон обшили дорогой кожей.

Салон обшили дорогой кожей

Ferrari 250 GTO оборудован высокооборотным 3,0-литровым V12 мощностью 300 л. с. при 7500 об/мин. Обтекаемый спорткар весом чуть больше тонны способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить 280 км/ч.

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