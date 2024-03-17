В Украине появился редкий сверхмощный кроссовер BMW с ярким тюнингом (фото)

Тюнинг BMW X6 M Competition от Manhart включает карбоновые обвес, капот и расширители арок. Мощность 4,4-литрового V8 твин-турбо могут увеличить до 700 сил.

В Киеве заметили нестандартный купе-кроссовер BMW X6 2022 года. Автомобиль доработан специалистами известного немецкого тюнинг-ателье Manhart. Его фотографии появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кроссовер получил обвес, диффузор и сразу два спойлера Фото: Topcars UA

Этот Manhart MHX6 WB (именно так назвали проект), который, судя по номерам, зарегистрирован во Львовской области, создан на базе BMW X6 M Competition. Тюнингованный кроссовер узнается по карбоновым капоту, расширителям арок и обвесу. К тому же, установили диффузор и сразу два задних спойлера. Стандартными являются 22-дюймовые диски с низкопрофильной резиной.

В отделке салона появился карбон Фото: Manhart

Карбон появился и в салоне BMW X6 M Competition — он разбавляет кожаную внутреннюю отделку. Кроме того, передние сиденья получили накладки на спинки из углеволокна.

Тюнинг BMW X6 M Competition от Manhart можно распространить и на двигатель. За доплату мощность 4,4-литрового V8 твин-турбо увеличивают с 625 до 700 л. с., а максимальный крутящий момент возрастает с 750 до 900 Н∙м.

Капот авто полностью изготовлен из углеволокна Фото: Topcars UA

Также можно установить более громкий спортивный выхлоп. А еще в Manhart предлагают доработать пневмоподвеску с использованием деталей от KW Suspensions и занизить авто на 30 мм.

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