Представлен самый дешевый Duster 2024: как выглядит бюджетный кроссовер (фото)

Базовый кроссовер Dacia Duster Essential имеет стальные диски и не крашеные ручки дверей, однако получил кондиционер, парктроник, датчик света и набор систем безопасности. Под капотом установлен 100-сильный турбомотор.

Новый Duster 2024 получил доступную начальную версию Essential. Кроссовер уже поступил в продажу в Евросоюзе по цене от 19 290 евро. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Кроссовер стоит от 19 290 евро Фото: Dacia

Кроссовер Dacia Duster Essential выглядит проще, чем остальные версии модели. У него 16-дюймовые стальные колеса, бамперы без серого декора и не окрашенные дверные ручки и зеркала.

В салоне установлены обычные циферблаты приборов, а на месте центрального дисплея находится пластиковая заглушка. К тому же, внутреннее убранство проще, чем у более дорогих версий Duster 2024.

В салоне отсутствует центральный дисплей Фото: Dacia

Вместе с тем, базовая комплектация Dacia Duster расширена и ее уже нельзя назвать бедной. Предусмотрены кондиционер, аудиоподготовка, парктроник, датчик света, круиз-контроль, а также системы автоматического торможения, контроля полосы движения и распознавания дорожных знаков.

Кроссоверу расширили комплектацию Фото: Dacia

Кроссовер Dacia Duster Essential предлагают только с 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 л. с., 6-ступенчатой механической КПП и передним приводом. В качестве опции модели предлагают заводское ГБО.

Кстати, в Украине новый Duster продолжат продавать под брендом Renault и презентуют в 2025 году.

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