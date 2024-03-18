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Представлен самый дешевый Duster 2024: как выглядит бюджетный кроссовер (фото)

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Фото: Dacia | Dacia Duster Essential узнается по стальным дискам и черным дверным ручкам

Базовый кроссовер Dacia Duster Essential имеет стальные диски и не крашеные ручки дверей, однако получил кондиционер, парктроник, датчик света и набор систем безопасности. Под капотом установлен 100-сильный турбомотор.

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Новый Duster 2024 получил доступную начальную версию Essential. Кроссовер уже поступил в продажу в Евросоюзе по цене от 19 290 евро. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

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Кроссовер стоит от 19 290 евро
Фото: Dacia

Кроссовер Dacia Duster Essential выглядит проще, чем остальные версии модели. У него 16-дюймовые стальные колеса, бамперы без серого декора и не окрашенные дверные ручки и зеркала.

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В салоне установлены обычные циферблаты приборов, а на месте центрального дисплея находится пластиковая заглушка. К тому же, внутреннее убранство проще, чем у более дорогих версий Duster 2024.

Dacia Duster 2024, Duster 2024, новый Duster, Кроссовер Dacia Fullscreen
В салоне отсутствует центральный дисплей
Фото: Dacia

Вместе с тем, базовая комплектация Dacia Duster расширена и ее уже нельзя назвать бедной. Предусмотрены кондиционер, аудиоподготовка, парктроник, датчик света, круиз-контроль, а также системы автоматического торможения, контроля полосы движения и распознавания дорожных знаков.

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Кроссоверу расширили комплектацию
Фото: Dacia

Кроссовер Dacia Duster Essential предлагают только с 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 л. с., 6-ступенчатой механической КПП и передним приводом. В качестве опции модели предлагают заводское ГБО.

Кстати, в Украине новый Duster продолжат продавать под брендом Renault и презентуют в 2025 году.

Также Фокус рассказывал о новом доступном электромобиле Renault 5 за 25 000 евро.