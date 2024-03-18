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Представлено найдешевший Duster 2024: який вигляд має бюджетний кросовер (фото)

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Фото: Dacia | Dacia Duster Essential упізнається за стальними дисками і чорними дверними ручками

Базовий кросовер Dacia Duster Essential має стальні диски та не фарбовані ручки дверей, проте отримав кондиціонер, парктронік, датчик світла і набір систем безпеки. Під капотом установлено 100-сильний турбомотор.

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Новий Duster 2024 отримав доступну початкову версію Essential. Кросовер уже надійшов у продаж в Євросоюзі за ціною від 19 290 євро. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

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Кросовер коштує від 19 290 євро
Фото: Dacia

Кросовер Dacia Duster Essential має простіший вигляд, аніж решта версій моделі. У нього 16-дюймові стальні колеса, бампери без сірого декору і не пофарбовані дверні ручки та дзеркала.

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У салоні встановлені звичайні циферблати приладів, а на місці центрального дисплею знаходиться пластикова заглушка. До того ж, внутрішнє оздоблення простіше, аніж у дорожчих версій Duster 2024.

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У салоні відсутній центральний дисплей
Фото: Dacia

Разом із тим, базова комплектація Dacia Duster розширена і її вже не можна назвати бідною. Передбачені кондиціонер, аудіопідготовка, парктронік, датчик світла, круїз-контроль, а також системи автоматичного гальмування, контролю смуги руху та розпізнавання дорожніх знаків.

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Кросоверу розширили комплектацію
Фото: Dacia

Кросовер Dacia Duster Essential пропонують лише з 1,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 100 к. с., 6-ступінчастою механічною КПП і переднім приводом. У якості опції моделі пропонують заводське ГБО.

До речі, в Україні новий Duster продовжать продавати під брендом Renault і презентують у 2025 році.

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