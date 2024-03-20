"Бюджетный" суперкар: Mercedes презентовал экономичную спортивную модель (фото)

Суперкар Mercedes-AMG GT43 оборудовали 2,0-литровым турбомотором на 421 л. с. и гибридной установкой. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,6 с и расходует 10,3 л на 100 км.

Линейку Mercedes-AMG GT пополнила новая начальная версия GT43. Суперкар поступит в продажу до конца 2024 года и будет существенно дешевле других вариантов модели. Его подробности раскрыли на официальном сайте немецкой марки.

Сзади установлены новые выхлопные трубы Фото: Mercedes-Benz

Главное отличие Mercedes-AMG GT43 спрятано под капотом. Купе оборудовали 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой от Mercedes-AMG A45 и "мягкой" гибридной установкой.

Бензиновый двигатель развивает 416 л.с. и 500 Н∙м, еще 14 л.с. временно добавляет электромотор. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с, а максимальная скорость составляет 280 км/ч. Также сообщается, что суперкар экономичнее версии с V8 — 10,3 л/100 км.

Салон отделан кожей Nappa Фото: Mercedes-Benz

В отличие от других Mercedes-AMG GT, 2,0-литровая версия является заднеприводной, а полный привод доступен за доплату. Также можно заказать адаптивные амортизаторы и управляемые задние колеса. А вот карбоново-керамические тормоза являются стандартными.

Под капотом установили 421-сильную турбочетверку Фото: Mercedes-Benz

Отличить новый Mercedes-AMG GT43 можно по измененному переднему бамперу и иной форме выхлопных труб. Салон суперкара остался роскошным — в отделке использована кожа Nappa, а спортивные кресла дополнены электроприводом. Доступны версии модели на 2 или 4 места.

Кстати, недавно презентовали еще и гибридный заряженный седан Mercedes-AMG E53.

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