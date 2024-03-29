Доступный брат Land Cruiser: появилось первое официальное фото нового внедорожника Toyota

Внедорожник Toyota 4Runner 2025 породнится с Land Cruiser и пикапом Tacoma. Ожидаются бензиновые и гибридные модификации авто.

Новый Toyota 4Runner 2025 показали на первом официальном тизере. Шестое поколение внедорожника презентуют в ближайшие месяцы. Об этом сообщает сайт Motor1.

На фото изображена часть двери багажника Toyota 4Runner с брутальным рубленым дизайном. Передняя же часть авто, скорее всего, будет позаимствована у пикапа Toyota Tacoma, как это было у 4Runner предыдущих поколений. Это значит, что он станет более атлетичным на вид — с широкой решеткой радиатора и раздутыми крыльями.

Внедорожник будет напоминать пикап Toyota Tacoma Фото: Motor1.com

Детали салона также позаимствуют у Toyota Tacoma, то есть стоит ожидать появления рубленых поверхностей. Также впервые появится виртуальный щиток приборов.

Как Tacoma, так и новый Toyota 4Runner теперь являются собратьями Land Cruiser 250 и 300, ведь построены на той же рамной платформе TNGA-F. Однако за счет использования деталей от пикапа внедорожник будет более доступным.

Внедорожник Toyota 4Runner 2025 позаимствует у собратьев двигатели — 2,4-литровые бензиновые турбомоторы на 231 и 282 л. с., а также 326-сильную гибридную установку.

Конечно же авто сохранит полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Ожидается и версия TRD с увеличенным клиренсом и внедорожными шинами.

Кстати, вскоре Toyota выпустит и компактный рамный внедорожник Land Cruiser FJ.

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