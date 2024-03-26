Land Rover показал экстремального соперника "Гелендвагена" с мощным мотором BMW (фото)

Новый Land Rover Defender OCTA оснастят 4,4-литровым V8 твин-турбо мощностью более 600 сил. Внедорожник получит инновационную пневмоподвеску.

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Land Rover Defender получит заряженный вариант OCTA. Спортивный внедорожник дебютирует в этом году, а первые его официальные фото показали на сайте британского автопроизводителя.

Салон отделан дорогой кожей Фото: Land Rover

Новый Land Rover Defender OCTA станет конкурентом заряженных Mercedes-AMG G63 4x4² и Jeep Wrangler Rubicon 392. Как и соперники, он получил мощный двигатель V8.

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Этот 4,4-литровый турбомотор производят в BMW и он уже встречается под капотом Range Rover и Range Rover Sport. Его характеристики не раскрывают, но в других моделях мощность может достигать 635 сил. Сообщается, что OCTA станет самым мощным Land Rover в истории.

На кузове и в салоне появится декор в виде бриллиантов Фото: Land Rover Авто получит внедорожные шины Фото: Land Rover

Кроме того, заявлено, что новый Land Rover Defender OCTA получит улучшенные тормоза Brembo и инновационную пневмоподвеску 6D Dynamics с системой контроля кренов кузова.

Конечно же, авто подготовят к серьезному бездорожью. На фото видно, что у Land Rover Defender OCTA внедорожные шины и расширенные арки. На кузове и в салоне появится декор в виде бриллиантов, а во внутренней отделке использована дорогая кожа.

Ранее Фокус рассказывал о 1000-сильном тюнингованном Land Rover Defender за $1,5 миллиона.

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