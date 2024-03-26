Land Rover показав екстремального суперника "Гелендвагена" з потужним мотором BMW (фото)

Новий Land Rover Defender OCTA оснастять 4,4-літровим V8 твін-турбо потужністю понад 600 сил. Позашляховик отримає інноваційну пневмопідвіску.

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Land Rover Defender отримає заряджений варіант OCTA. Спортивний позашляховик дебютує цьогоріч, а перші його офіційні фото показали на сайті британського автовиробника.

Салон оздоблений дорогою шкірою Фото: Land Rover

Новий Land Rover Defender OCTA стане конкурентом заряджених Mercedes-AMG G63 4x4² та Jeep Wrangler Rubicon 392. Як і суперники, він отримав потужний двигун V8.

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Цей 4,4-літровий турбомотор виробляють у BMW і він уже зустрічається під капотом Range Rover і Range Rover Sport. Його характеристики не розкривають, але в інших моделях потужність може сягати 635 сил. Повідомляється, що OCTA стане найпотужнішим Land Rover у історії.

На кузові і в салоні з"явиться декор у вигляді діамантів Фото: Land Rover Авто отримає позашляхові шини Фото: Land Rover

Крім того, заявлено, що новий Land Rover Defender OCTA отримає покращені гальма Brembo та інноваційну пневмопідвіску 6D Dynamics з системою контролю кренів кузова.

Звісно ж, авто підготують до серйозного бездоріжжя. На фото видно, що у Land Rover Defender OCTA позашляхові шини та розширені арки. На кузові і в салоні з’явиться декор у вигляді діамантів, а у внутрішньому оздобленні використана дорога шкіра.

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