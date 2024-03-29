На аукцион выставили редкое и необычное американское авто от знаменитого стилиста (фото)

Всего выпустили всего три Buehrig Carriage-Roof Coupe. Экстравагантный спорткар в ретростиле был самым дорогим американским авто начала 80-х.

В США на аукцион Premiere Auction выставлен раритетный Buehrig Carriage-Roof Coupe 1981 года. Это одно из самых необычных авто из США. О нем рассказали на сайте аукциона.

Всего выпустили всего три таких авто

Buehrig Carriage-Roof Coupe — творение знаменитого американского дизайнера Гордона Бьюрига. Он прославился как автор Cord 812, Lincoln Continental MKII и Auburn Speedster.

Гордон Бьюриг никогда не боялся смелых дизайнерских решений. Неудивительно, что Buehrig Carriage-Roof отличается очень нестандартной внешностью с элементами ретростиля. Собирали авто вручную.

Салон отделан кожей и деревом

Салон Buehrig отделан дорогой кожей и деревом. Его оборудовали кондиционером, усилителем руля, электростеклоподъемниками и мощной аудиосистемой. Сзади предусмотрен небольшой багажник с оригинальной откидной крышкой.

Багажник оборудовали оригинальной крышкой

В основе Buehrig Carriage-Roof лежит шасси Chevrolet Corvette C3. Спорткар поделился и силовым агрегатом — 5,7-литровым 190-сильным V8 и 3-ступенчатой автоматической КПП.

Двигатель позаимствовали у Chevrolet Corvette

Всего планировали выпустить 50 машин, но собрали только три. Противоречивый дизайн и очень высокая цена в 130 000 долларов ($460 000 по современному курсу) оттолкнули покупателей. Конкретно это авто проехало всего 4220 км. Оно стояло в гараже и прекрасно сохранилось.

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