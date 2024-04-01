Rolls-Royce, Bentley и Maybach: олигархи в РФ покупают элитные авто вопреки санкциям (видео)

В Россию полулегально через другие страны импортируют сотни премиальных авто. Их покупают олигархи, чиновники и государственные структуры.

Несмотря на санкции в РФ продолжают завозить дорогие элитные автомобили. Миллионеры и миллиардеры находят способы приобрести новейшие роскошные Bentley, Maybach или Lamborghini, хоть и с существенной переплатой. Об этом идет речь в расследовании "Украинской правды".

Новые Toyota Land Cruiser 300 закупают для российских силовых структур Фото: скриншот / YouTube

В Москве до сих пор есть автосалоны по продаже дорогих премиальных машин. Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Bentley поддержали санкции против РФ и покинули рынок, однако сотни таких авто ввозят "серые" дилеры по схеме так называемого "параллельного" импорта через другие страны — Беларусь, ОАЭ, Китай, Кыргызстан или Южную Корею.

Именно таким образом в прошлом году в РФ завезли новейший электромобиль Rolls-Royce Spectre или кроссовер Ferrari Purosangue. Только с 24 февраля 2022 года по 31 июля 2023 года импортировали 763 Mercedes-Benz, 49 Maybach, 32 Bentley и 27 Lamborghini.

Бронированный Mercedes-Maybach S-class Дмитрия Пумпянского Фото: скриншот / YouTube

Конечно, подобная схема существенно увеличивает стоимость авто. К примеру, Rolls-Royce Phantom подорожал вдвое и стоит 1,3 млн долларов, хотя российских миллиардеров это не останавливает. Две такие машины купила в 2022-2023 годах жена подсанкционного олигарха Андрея Гурьева. Дело в том, что, в отличие от мужа, она в санкционный список не попала.

Другой подсанкционный олигарх Дмитрий Пумпянский приобрел бронированный Mercedes-Maybach S-class 2023 года за 700 000 евро.

Рамзан Кадыров приобрел бронированный Mercedes S-Class Guard Фото: скриншот / YouTube

А у Рамзана Кадырова появился целый автопарк: несколько новеньких Mercedes S-Class, среди которых — и бронированный Guard (по его номерам в базе сданных значится Lada Priora), кроссовер GLS а также электрокар Mercedes EQS.

Мало того, дорогие авто завозят и для силовых структур — например, ФСБ получила новые Toyota Land Cruiser 300. Новые Mercedes и Maybach закупил государственный "Газпромбанк". Многие машины имеют номерные знаки прикрытия или зарегистрированы на лизинговые компании.

Кстати, недавно одну из схем нелегальных поставок элитных авто в РФ раскрыли в Великобритании.

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