Недорогой спортивный кроссовер Toyota за $10 000 впервые показали на фото и видео
Toyota Urban Cruiser Taisor станет одним из самых доступных кроссоверов японской марки. Четырехметровое авто отличается стремительным дизайном с покатой крышей.
Toyota готовит компактный купе-кроссовер Urban Cruiser Taisor. Презентация модели состоится в апреле, а пока на Youtube-канале японского производителя опубликовали видео с новой моделью.
Короткий ролик дает понять, что новый Toyota Urban Cruiser Taisor будет создан на базе Suzuki Fronx. Купе-кроссоверы очень похожи внешне — у них покатая линия крыши, высокий капот и выпуклые расширенные крылья. Модель от Toyota отличается дизайном передней части с оптикой в духе Toyota Land Cruiser 300, а также другими 17-дюймовыми дисками.
Салон Toyota Urban Cruiser Taisor не показали, однако известно, что он не будет сильно отличаться от интерьера Suzuki Fronx. Это значит, что кроссовер получит 9-дюймовый тачскрин и проекцию на лобовое стекло. Среди опций будут камеры кругового обзора и беспроводная зарядка для смартфонов.
Четырехметровый кроссовер Toyota Urban Cruiser Taisor предложат с бензиновыми двигателями объемом 1,2 л (90 л. с.) и 1,0 л турбо (100 л. с.).
Производство модели наладят в Индии. Стартовая цена Toyota Urban Cruiser Taisor составит около 10 000 долларов, то есть это будет один из самых дорогих кроссоверов марки.
Кстати, компактный доступный кроссовер готовит и Ford. Его изображения недавно попали в интернет.
Также Фокус рассказывал о недорогом спортивном электрокроссовере Fiat.