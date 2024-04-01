Недорогой спортивный кроссовер Toyota за $10 000 впервые показали на фото и видео

Toyota Urban Cruiser Taisor станет одним из самых доступных кроссоверов японской марки. Четырехметровое авто отличается стремительным дизайном с покатой крышей.

Toyota готовит компактный купе-кроссовер Urban Cruiser Taisor. Презентация модели состоится в апреле, а пока на Youtube-канале японского производителя опубликовали видео с новой моделью.

Модель разрабатывают вместе с Suzuki Фото: скриншот / YouTube

Короткий ролик дает понять, что новый Toyota Urban Cruiser Taisor будет создан на базе Suzuki Fronx. Купе-кроссоверы очень похожи внешне — у них покатая линия крыши, высокий капот и выпуклые расширенные крылья. Модель от Toyota отличается дизайном передней части с оптикой в духе Toyota Land Cruiser 300, а также другими 17-дюймовыми дисками.

Салон Toyota Urban Cruiser Taisor не показали, однако известно, что он не будет сильно отличаться от интерьера Suzuki Fronx. Это значит, что кроссовер получит 9-дюймовый тачскрин и проекцию на лобовое стекло. Среди опций будут камеры кругового обзора и беспроводная зарядка для смартфонов.

Четырехметровый кроссовер Toyota Urban Cruiser Taisor предложат с бензиновыми двигателями объемом 1,2 л (90 л. с.) и 1,0 л турбо (100 л. с.).

Производство модели наладят в Индии. Стартовая цена Toyota Urban Cruiser Taisor составит около 10 000 долларов, то есть это будет один из самых дорогих кроссоверов марки.

Кстати, компактный доступный кроссовер готовит и Ford. Его изображения недавно попали в интернет.

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