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Кроссоверы и внедорожники: названы самые популярные авто в Украине (фото)

Тарас Брязгунов
Фото: Renault | Renault Duster остается лидером украинского авторынка

Украинцы выбирают модели повышенной проходимости. В десятке лидеров авторынка — сразу 9 кроссоверов и внедорожников.

За март в Украине продано 6,7 тыс. новых легковых автомобилей и большинство из них были моделями повышенной проходимости. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

В ТОП 10 лидеров украинского авторынка за март — сразу 9 кроссоверов и внедорожников. Единственное исключение — Skoda Octavia. Кстати, на эти 10 моделей приходится 42% всех продаж новых авто.

В тройку лидеров попал пикап Peugeot Landtrek
Фото: Peugeot

Самые популярные автомобили в Украине неизменны: первое место сохраняет Renault Duster (920 проданных авто) и Toyota RAV4 (415). Третьим неожиданно стал пикап Peugeot Landtrek (216 авто). Также стоит отметить две электрические модели в десятке лидеров — Volkswagen ID.4 и BYD Song Plus.

Самые популярные авто в Украине за март 2024 года:

  1. Renault Duster — 920 проданных авто.
  2. Toyota RAV4 — 415.
  3. Peugeot Landtrek — 216.
  4. Volkswagen ID.4 — 207.
  5. Hyundai Tucson — 185.
  6. Mazda CX-5 — 172.
  7. Toyota Land Cruiser Prado — 160.
  8. Skoda Octavia — 159.
  9. BYD Song Plus — 117.

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