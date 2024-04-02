Кроссоверы и внедорожники: названы самые популярные авто в Украине (фото)

Украинцы выбирают модели повышенной проходимости. В десятке лидеров авторынка — сразу 9 кроссоверов и внедорожников.

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За март в Украине продано 6,7 тыс. новых легковых автомобилей и большинство из них были моделями повышенной проходимости. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

В ТОП 10 лидеров украинского авторынка за март — сразу 9 кроссоверов и внедорожников. Единственное исключение — Skoda Octavia. Кстати, на эти 10 моделей приходится 42% всех продаж новых авто.

В тройку лидеров попал пикап Peugeot Landtrek Фото: Peugeot

Самые популярные автомобили в Украине неизменны: первое место сохраняет Renault Duster (920 проданных авто) и Toyota RAV4 (415). Третьим неожиданно стал пикап Peugeot Landtrek (216 авто). Также стоит отметить две электрические модели в десятке лидеров — Volkswagen ID.4 и BYD Song Plus.

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Самые популярные авто в Украине за март 2024 года:

Renault Duster — 920 проданных авто. Toyota RAV4 — 415. Peugeot Landtrek — 216. Volkswagen ID.4 — 207. Hyundai Tucson — 185. Mazda CX-5 — 172. Toyota Land Cruiser Prado — 160. Skoda Octavia — 159. BYD Song Plus — 117.

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