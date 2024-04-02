Кросовери та позашляховики: названі найпопулярніші авто в Україні (фото)
Українці обирають моделі підвищеної прохідності. У десятці лідерів авторинку — одразу 9 кросоверів та позашляховиків.
За березень в Україні продано 6,7 тис. нових легкових автомобілів і більшість із них були моделями підвищеної прохідності. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
У ТОП 10 лідерів українського авторинку за березень – одразу 9 кросоверів та позашляховиків. Єдине виключення – Skoda Octavia. До речі, на ці 10 моделей припадає 42% всіх продажів нових авто.
Найпопулярніші автомобілі в Україні незмінні: перше місце зберігає Renault Duster (920 проданих авто) та Toyota RAV4 (415). Третім несподівано став пікап Peugeot Landtrek (216 авто). Також варто відзначити дві електричні моделі в десятці лідерів – Volkswagen ID.4 і BYD Song Plus.
Найпопулярніші авто в Україні за березень 2024 року:
- Renault Duster – 920 проданих авто.
- Toyota RAV4 – 415.
- Peugeot Landtrek – 216.
- Volkswagen ID.4 – 207.
- Hyundai Tucson – 185.
- Mazda CX-5 – 172.
- Toyota Land Cruiser Prado – 160.
- Skoda Octavia – 159.
- BYD Song Plus – 117.
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