Кросовери та позашляховики: названі найпопулярніші авто в Україні (фото)

Українці обирають моделі підвищеної прохідності. У десятці лідерів авторинку — одразу 9 кросоверів та позашляховиків.

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За березень в Україні продано 6,7 тис. нових легкових автомобілів і більшість із них були моделями підвищеної прохідності. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

У ТОП 10 лідерів українського авторинку за березень – одразу 9 кросоверів та позашляховиків. Єдине виключення – Skoda Octavia. До речі, на ці 10 моделей припадає 42% всіх продажів нових авто.

До трійки лідерів потрапив пікап Peugeot Landtrek Фото: Peugeot

Найпопулярніші автомобілі в Україні незмінні: перше місце зберігає Renault Duster (920 проданих авто) та Toyota RAV4 (415). Третім несподівано став пікап Peugeot Landtrek (216 авто). Також варто відзначити дві електричні моделі в десятці лідерів – Volkswagen ID.4 і BYD Song Plus.

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Найпопулярніші авто в Україні за березень 2024 року:

Renault Duster – 920 проданих авто. Toyota RAV4 – 415. Peugeot Landtrek – 216. Volkswagen ID.4 – 207. Hyundai Tucson – 185. Mazda CX-5 – 172. Toyota Land Cruiser Prado – 160. Skoda Octavia – 159. BYD Song Plus – 117.

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