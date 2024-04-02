Новенькие электромобили Xiaomi массово попадают в ДТП (фото, видео)

Минимум четыре тестовых электромобиля Xiaomi SU7 разбили за несколько дней в Китае. Причинами аварий могут быть неопытность водителей или некорректная работа электроники.

Новый Xiaomi SU7 только вышел на рынок и первые машины еще не доставлены покупателям, однако уже несколько электрокаров разбили в ДТП. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Аварии произошли в нескольких разных городах Китая Фото: CarNewsChina Причинами ДТП могут быть неопытность водителей или неисправности электронных систем Фото: CarNewsChina

Аварии Xiaomi SU7 зафиксированы в нескольких китайских городах. За четыре дня (с 29 марта по 1 апреля) пострадали минимум четыре электромобиля.

Фото с места ДТП опубликовали в интернете, а одна из аварий попала на видео. Электрокар Xiaomi занесло в повороте и он врезался в бетонный отбойник.

Все разбитые электромобили Xiaomi SU7 являются тестовыми. Сейчас в автосалонах в Китае выстроились огромные очереди желающих испытать новую модель. Кое-где тест-драйвы проводят даже ночью.

Именно желание испытать возможности электрокара и называют одной из причин ДТП. Мол, потенциальные клиенты не справляются с управлением сверхмощным (300-663 л.с.) автомобилем.

Впрочем, есть и другое предположение — вполне может быть, что занос провоцирует некорректная работа систем стабилизации и контроля сцепления. Все-таки у Xiaomi фактически нет опыта в автомобильной отрасли. В этом случае придется экстренно перенастраивать электронные системы электрокара.

Кстати, вскоре планируют презентовать еще один автомобиль Xiaomi — электрический кроссовер.

Также Фокус рассказывал, что в ДТП разбили редкий коллекционный Ferrari 1962 года.