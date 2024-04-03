Старший брат Cayenne: самый большой и дорогой кроссовер Porsche выехал на дороги (фото)

Новый Porsche K1 — семейный электромобиль длиной более 5 метров с запасом хода 700 км. Он станет самым дорогим кроссовером немецкой марки.

В Германии на автодроме Нюрбургринг и в его окрестностях заметили новый Porsche K1. Большой электрический кроссовер проходит там испытания. Об этом сообщает издание Autocar.

Электромобиль Porsche с кодовым обозначением K1 станет самым большим и самым дорогим кроссовером немецкой марки. Его презентуют в 2027 году, а стоимость топовой версии модели превысит 190 000 евро.

Длина электрокроссовера превышает 5 метров Фото: Autocar

СЕО Volkswagen Group Оливер Блюме отметил, что ключевыми рынками для семиместной модели будут США и Китай. Основным конкурентом электрокара станет Mercedes EQS SUV.

На фото видно, что новый Porsche K1 в профиль напоминает Cayenne, однако существенно больше — его длина превысит 5 метров. Передняя же часть выполнена в духе электрических Porsche Macan и Taycan.

Электрический кроссовер Porsche K1 построят на новой платформе SSP. Для него готовят полноприводные электрические установки с 920-вольтным оборудованием, которое будет позволять сверхбыструю зарядку.

Запас хода электрокара достигнет 700 км Фото: Autocar

Батарея емкостью более 100 кВт∙ч позволит запас хода более 700 км. Также известно, что электрокроссовер Porsche получит автопилот, управляемые задние колеса и пневмоподвеску с изменяемым клиренсом.

Ранее стало известно, что Porsche отказывается от своих самых дешевых моделей в Европе по странной причине.

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