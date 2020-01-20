Автор песни "Охрана, отмена" поборется за участие в Евровидении-2020

Культура
Членами жюри будут артист Андрей Данилко, певица Тина Кароль и гендиректор "Хит Fm" Виталий Дроздов. Ведущим прямых эфиров будет Сергей Притула

Объявлены имена полуфиналистов и третьего члена жюри Национального отбора на Евровидение-2020.

Об этом сообщает пресс-служба Общественного вещателя.

Членами жюри будут артист Андрей Данилко, певица Тина Кароль и гендиректор "Хит Fm" Виталий Дроздов. Ведущим прямых эфиров будет Сергей Притула.

8 февраля в прямых эфирах за право представить Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 конкурсантов, среди которых:

  1. [О]
  2. KHAYAT
  3. Assol
  4. CLOUDLESS
  5. Katya Chilly
  6. GARNA
  7. FO SHO
  8. David Axelrod
  9. Александр Порядинский
  10. TVORCHI
  11. GIO
  12. Jerry Heil
  13. Krutь
  14. Элина Иващенко
  15. Go-A
  16. MOONZOO feat. F.M.F. Sure

22-го января состоится жеребьевка, по результатам которого определится порядок выступлений в первом и втором полуфиналах. А прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал).

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