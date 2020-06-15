Названы даты проведения "Евровидения-2021"

Культура
Мероприятия будут проходить на той же концертной площадке, что и планировалось в 2020 году

Европейский вещательный союз назвал даты проведения песенного конкурса "Евровидение-2021".

Об этом сообщает "Суспільне".

18 мая и 20 мая состоятся два полуфинала, а 22 мая – финал конкурса. 

Мероприятия будут проходить на той же концертной площадке, что и планировалось в 2020 году – зале Ahoy Arena в Роттердаме.

Украину на конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме представит группа Go_A, которая должны была ехать на конкурс в 2020 году. Национальный отбор в стране в 2021 году проводиться не будет.

Как ранее сообщал Фокус: