"Мавка. Шоу". Котожаб Квусь вызвал культовое поклонение детей — это любовь с первого взгляда

В Украине начались гастроли хореографического представления, созданного по мотивам мультфильма "Мавка. Лесная песня".

За два месяца, прошедшие после премьеры, мультфильм "Мавка. Лесная песня" показал феноменальный кассовый успех, понравившись зрителям и критикам. "Вдогонку" вышло шоу, сделанное по мотивам мультфильма — это хореографическое представление режиссера Алексея Дубского "Мавка. Шоу". Оно уже отправилось в тур по 19 городам Украины. Атрибуты, декорации, костюмы — все сделано прекрасно. Интересные трюки и атмосфера. Но сценарий представления не слишком внятный, поэтому оно лучше всего заходит детям до 7 лет.

Фокус делится впечатлениями от премьерного показа.

География гастролей "Мавка. Шоу" впечатляет: Винница, Хмельницкий, Тернополь, Ивано-Франковск, Ужгород, Львов, Черновцы, Одесса, Житомир, Чернигов, Сумы, Полтава, Кременчуг, Кропивницкий, Черкассы, Днепр, Запорожье, Ровно и Луцк. Стартовало представление в столичном МЦКИ (Октябрьский дворец). Тут зрителей встречал огромный Лесовик — персонаж из мультфильма. Дети с ним с удовольствием фотографировались.

Дети с удовольствием фотографировались с Лесовиком Фото: Константин Рылев

Где-то здесь же носился другой герой мульта — Шумовик Гук. Все это создавало нужную, а именно – празднично-сказочную атмосферу вокруг представления.

Генеральная битва

Авторы шоу скрупулезно перенесли из анимации на сцену основных персонажей мультфильма. Есть лесные жители во главе с Мавкой. Есть люди – из села и города, которые покушаются на Источник Жизни, скрытый в глубине чащи. Людей, которые хотят силой отобрать у природы ее сокровища, возглавила Килина. Музыкант Лукаш стал посредником между первыми и вторыми, влюбившись в лесную фею Мавку. Его чувство оказалось взаимным.

Лес и его сказочные обитатели – среда Мавки

Как и в сюжете мультфильма, кузнецу – дяде Лукаша стало плохо, он начал терять силы. Вернула ему их исцеляющая вода Мавки, которую она взяла из Источника Жизни. Килина со своей свитой хочет эгоистично поставить Источник только себе на службу. Конфликт переходит в битву между лесными жителями и людьми.

Город – среда Килины

Конечно, побеждает добро, которое на стороне лесных жителей.

Но вот здесь в шоу много неясностей. Например, был один мощный герой в крутом костюме. "То ли ворон, то ли тигр", – гадали дети. Хотя какой может быть тигр в карпатских лесах?

Так или иначе, персонажа играл атлетически сложенный, накачанный парень. Он делал на сцене воздушные трюки: крутился на полотне. И в целом было понятно, что этот герой на стороне Леса. Но когда дело дошло до генеральной потасовки, он почему-то…ушел со сцены. Что заставило этого персонажа уклониться от сражения – осталось загадкой. Битву лесных жителей против подручных Килины возглавил чуть ли не Котожаб Квусь.

Малышам до семи лет было особенно интересно: их захватывала трюковая сторона представления. А у детей постарше периодически ослаблялся интерес, потому что не очень понятно было, каким образом на подмостках развиваются события.

Почему, к примеру, Килина тоже падала в обморок, как дядя Лукаша? И ей нужно было оказывать магическую помощь? С чего вдруг?

Из плюсов. Красочные декорации и костюмы. Однозначно понравился танец Лукаша и Мавки: когда они, феерично крутясь, поднимались вверх на полотнах. Это красиво и поэтично!

"Зашли" эквилибристические трюки и выпускание в зал огромных шаров, которыми играла публика.

Публике понравилось играть огромными шарами Фото: Константин Рылев

Объект паломничества

Любопытно, что после шоу просто каким-то объектом детского культа стал Котожаб: артистку в зеленом костюме Квуся детвора облепила со всех сторон. Паломничество на сцену долго не прекращалось: все-все хотели сняться с забавным героем-зверьком, тем более, что в версии шоу он был еще более героической личностью в сравнении со своим мультипликационным близнецом.