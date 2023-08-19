"Сад земных наслаждений" Босха. Что зашифровано в картине, где 1000 фигур и десятки любовных ситуаций
В основе одного из самых сложных полотен мира — "Сад земных наслаждений" Иеронима Босха — лежит весьма простая идея.
Толкований одной из самых известных картин мира "Сад земных наслаждений" (1503-1504) нидерландца Иеронима Босха хватит на несколько томов. Почему так много? На картине более 1000 фигур. Большинство исследований XX и XXI века. Основной их смысл сводится к "тлетворному влиянию чувственных наслаждений". Но это не совсем так. В центре триптиха — круглое озеро с девицами на выданье, а вокруг носятся женихи на разных животных. Босх показал, что в центре мироздания – электромотор любви, который приводит в движение "приводные ремни" Вселенной. А когда определившиеся парочки разбредаются, одни, в силу своего поведения движутся – к раю, другие – к аду. Фокус поможет вам разобраться в одном из самых сложных шедевров в истории искусства.
У картины "Сад земных наслаждений" (1503—1504), так же как и у "Моны Лизы", в этом году юбилей – ей 520 лет.
Заказчиками нидерландского живописца Иеронима Босха (1450—1516) были или богатая знать, или церковь. "Сад" писался не для церкви. Известно, что триптих долго находился во дворце Генриха III Нассау – это был один из видных военачальников в Нидерландах. В чем фишка таких полотен?
Эта картина – шоу для разгадывания с участием высоких гостей. Знатный вельможа приглашал знакомых попытаться разгадать смыслы, вложенные художником в полотно. Гости становились участниками некоего представления, вроде американского телешоу "Колесо фортуны" (известного нам как "Поле чудес"). Это было занятно, потому что несло и поучительный, и развлекательный заряд. Босх пугал и смешил одновременно: несмотря на обилие его знаменитых монстров (здесь их меньше, чем на других полотнах), в картине хватает юмора.
"Сад земных наслаждений": прелюдия
Предваряют картину две внешние створки. В серо-белых тонах изображена недавно созданная Богом Земля: в виде сферы с небом, водой и почвой, на которой появились первые растения. Надпись на левой створке: "Он сказал, и сделалось" (Псалтирь 32:9), на правой — "Он повелел, и явилось" (Псалтирь 148:5). А когда створки открывались, на зрителей обрушивался поток красок. Словно черно-белое кино закончилось и стартовала эра цветного.
Налево — рай. Там Бог гуляет, недавно произведя на свет Адама и Еву. Они еще совсем "новенькие", до первородного греха. Вдали — райские кущи с разными тварями. Нет никакой их идеализации: кошка, к примеру, тащит какое-то травоядное животное — загрызла и собирается приступить к трапезе.
Справа — ад. Там на троне с конструкцией стульчака восседает дьявол в облике птицеголового существа, поглощая грешников. Тут множество пагубных страстей: азартные игры, жадность, доносительство. Некий деревянный получеловек-полускот грустно обернулся в сторону своего истлевшего брюха, внутри которого устроена адская таверна — вероятно, его снедала страсть к вину и чревоугодие.
Носители разрушительных земных пороков терпят за них муки. Аллегорически выглядят здесь музыкальные инструменты, которые из источников наслаждения превращены в пыточные машины. Если ты дергал струны пагубных страстей в своей душе, теперь послужишь в качестве струнного инструмента для забав монстров — дьяволовых слуг.
Электромотор любви
В центральной части — круглый пруд с девушками. У кого цапли на голове, символ невинности, а у кого — вороны, символ смерти. У многих яблоки искушения. Одни девицы — будущие прекрасные жены и матери, другие — роковые женщины. Одни – любят, другие – губят.
Вокруг пруда, словно по цирковому манежу, носится огромное количество голых мужиков на животных. Каждый зверь, на котором сидит кавалер, олицетворяет (по Фрейду) его эго — животную (психическую, мифическую) сущность. Это может быть кабан, конь, лев, верблюд, осел, медведь. На козле место свободно. "Козлами" мужчины становятся уже после женитьбы. Дабы подчеркнуть, что в образах животных художник выражает некую сексуальную сущность кавалеров, одного из них он усадил на зверя, который не что иное, как четырехлапый фаллос.
Девицы-красавицы соблазнительно таращатся из воды на кавалеров, делают приглашающие жесты, завлекают.
Кавалеры тоже с дарами: у кого рыба, у кого — ягоды. Немногие открыто поглядывают в сторону девочек. Этим, кажется, художник подчеркивает не так стеснительность, как изначальный мужской эгоизм, замешанный на самолюбовании. Однако процесс сближения идет!
Но не всех интересует противоположный пол: из мужского "эскадрона" умиляют ребята, скачущие вдвоем на одной лошадке. Интимно накрыты колокольчиком из лепестков — они явно нетрадиционной ориентации. Эти наездники изолировались от дам и предпочитают не участвовать в брачных играх.
Если в раю показаны первые человеческие экземпляры, то вдалеке, на центральной части – видны некие дворцы с порталами, откуда текут уже толпы "новеньких" людей: из Голубого дворца – мужчины, из Розового – барышни (вспомним свежий фильм "Барби").
Все они попадают в этот любовный "водоворот".
А дальше, когда мужчины и женщины начинают контактировать, их общение "выливается" в десятки любовных ситуаций.
Пикантные ситуации
По Босху, в зависимости от греховности деяний, мужчины и женщины попадают или поближе к раю, или – к аду. Например, недалеко от границы ада троица под прозрачным колпаком ("под колпаком" неловкой ситуации): два парня и беременная невеста. Один из них в отчаянии хватается за голову, второй взял женщину под руку. Вероятно, идет выяснение: чей будущий ребенок и чья она, собственно, невеста? Детей на картине нет: изображена более ранняя стадия любовных отношений.
Компания в рощице собралась полакомиться огромными ягодами – "клубничка" здесь означает то же самое, что и в наше время: сладострастье.
Любопытна еще ситуация, где девушка тоже в фате – вроде как невеста. Но из заднего прохода ее жениха торчит букет. И это как жест приглашения другого молодого человека – тоже с цветами. А безучастную невесту трогает за плечо другой парень. Явно эта пара, жених с невестой, распадется до свадьбы, а типы с букетами – сойдутся. Но еще ближе к границе с адом изображена толпа сплетников, обсуждающих эти две пары.
А прямо на границе – некая пара, скачущая друг с другом спина к спине – полное воплощение эгоизма.
Один мужик (третий лишний, смирившийся с изменой муж?) тащит на спине приоткрытую устричную раковину, из которой недвусмысленно торчат мужские и женские ноги. Приоткрытая устрица символизирует плотские желания. Нелегкая и неблагодарная ноша этого супруга.
Посередине картины философ-отшельник в огромном кувшине: отсыл к Диогену, жившему в бочке. На этого типа собралась поглазеть досужая толпа молодежи. Одна из девушек, пришедшая под руку с кавалером, замерла прямо у входа с двумя вишенками на голове. Философ пока предпочитает питаться крохотными плодами из клюва птицы, как бы говоря, что наслаждение духовного порядка он предпочитает телесному. Однако не зря ироничный Иероним изобразил в его руке точно такую же веточку с двумя вишенками, как и у этой девицы. Ее кавалер в шутку тянется хлопнуть отшельника по спине. Тот обернется, увидит эту красотку с таким же ягодным набором и — влюбится! А жених за ненадобностью будет выброшен — дошутился. Обмен ягодами неизбежен!
А слева, возле рая, не так много персонажей. Но самые романтичные – это влюбленная парочка, которая находится в пузыре, растущем из цветка. Видно, что в этой маленькой сфере для них весь окружающий ландшафт исчез: влюбленные не только время не замечают, но и всего остального.
Босх полтысячелетия назад показал главный двигатель земной человеческой жизни: круглый пруд и движение вокруг него мужского "каравана" похож на электромотор в разрезе: ротор — статор. Электромотор любви, работающий на токе, возникающем от разницы меж двух человеческих воплощений — мужчины и женщины. Подобную модель символизирует знак Инь-Ян.
Через центр проходит и энергия от двух метафизических полюсов: "плюс" – это Бог и рай, "минус" – дьявол и ад. Между ними крутится вечный двигатель любви.
Босх показал, что без любви жизнь на Земле остановится – будет та же статика, что изображена на внешних створках. Но мастер предупредил, что из-за характера вашей конкретной любви вы можете оказаться либо в аду, либо в раю. Выбор – за человеком.