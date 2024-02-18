Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил премию BAFTA

Кинолента имела две номинации в престижной британской кинопремии, в одной из которых одержала победу. Фильм рассказывает об осаде украинского города в первые месяцы полномасштабной войны.

Украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе" победила в британской премии BAFTA в номинации лучшего документального фильма. Об этом стало известно с официального сайта награждения.

Документальная лента видеографа, военного корреспондента и писателя Мстислава Чернова получила престижную премию BAFTA Film Awards в номинации лучшего документального фильма. "20 дней в Мариуполе" рассказывает об осаде Мариуполя в феврале-марте 2022 года в начале полномасштабной войны РФ против Украины.

С начала премьеры фильма в январе 2023 года "20 дней в Мариуполе" получил ряд наград на кинофестивалях мира от США до Германии. В 2024 году фильм выиграл премию Гильдии режиссеров Америки в категории "Выдающиеся режиссерские достижения в документалистике".

На британской премии BAFTA документальный фильм номинировали в двух категориях: "Лучший документальный фильм" и "Лучший фильм на иностранном языке". Во второй категории победу одержала лента "Зона интереса" Джонатана Глейзера.

Трейлер фильма "20 дней в Мариуполе"

Документальный фильм пока доступен для просмотра только на онлайн-платформе Votvot и для американских пользователей YouTube.

Напомним, что герой фильма "20 дней в Мариуполе" рассказал, как спасал людей в Покровске после ракетного удара оккупантов. По словам Владимира, он возвращался домой после смены, услышал разрыв снаряда и поспешил на помощь.

18 сентября фильм "20 дней в Мариуполе" избран выдвинуть на премию "Оскар" от Украины.