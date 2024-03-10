"Оскар-2024": что нужно знать о главной кинопремии года и какой фильм представит Украина (видео)

Большие шансы получить награду имеет и украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе". Он будет бороться за золотую статуэтку в номинации "Лучший документальный фильм".

96-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2023 год должна состояться 10 марта 2024 года в театре "Долби" в Голливуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния). Фокус разбирался, где в Украине смотреть трансляцию награждения, а также какие фильмы и актеры имеют наивысшие шансы получит золотую статуэтку в этом году.

Где смотреть церемонию награждения "Оскар-2024"

В этом году транслировать церемонию награждения будет "Суспільне Культура". Стрим начнется в воскресенье, 10 марта, в 23:30 по киевскому времени. В 00:30 начнется выход на красную дорожку, а само вручение состоится в 01:00.

Отметим, что в этом году комментировать трансляцию вручения кинопремии будет кинокритик Лена Чиченина. Она отметила, что приложит все усилия, чтобы не мешать зрителям слушать ведущего церемонии, а также остальных спикеров.

"Я постараюсь как можно лаконичнее и информативнее рассказывать, кто все эти люди и каким был их путь к этой церемонии", — сказала она.

В прямом эфире над переводом шоу с английского будут работать Андрей Беседин и Сергей Тюпа. К тому же "Оскар" будут переводить на язык жестов специалисты Лада Соколюк и Юлия Порплик.

Кто будет вести "Оскар-2024"

В 2024 году американский комик Джимми Киммел уже в четвертый раз станет ведущим церемонии вручения премии "Оскар". Он также был ведущим в 2017, 2018 и 2023 годах.

Американский комик Джимми Киммел будет вести церемонию вручения "Оскар-2024" Фото: Instagram @jimmykimmel

В свою очередь оглашать имена победителей будут "звездные" гости, среди которых — Магершала Али, Николас Кейдж, Джессика Лэнг, Мэттью Макконахи, Люпита Нионго, Аль Пачино, Мишель Пфайффер, Сэм Роквелл, Зендая, Bad Bunny, Крис Хемсворт, Дуэйн Джонсон, Майкл Китон, Реджина Кинг, Дженнифер Лоуренс, Кейт МакКиннон, Рита Морено, Джон Мулейни, Кэтрин О'Гара, Октавия Спенсер, Рами Юссеф, Эмили Блант, Синтия Эриво, Америка Феррера, Салли Филд, Райан Гослинг, Ариана Гранде, Бен Кингсли, Мелисса Маккарти, Исса Рэй, Тим Роббинс, Стивен Спилберг, Мэри Стинбурген, Аня Тейлор-Джой, Шарлиз Терон, Кристоф Вальц и Форест Уитакер.

Какие фильмы получили самое большое количество номинаций

Наибольшее количество номинаций получил фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер", он претендует на победу в 13 категориях. На втором месте находится лента греческого режиссера Йоргоса Лантимоса "Бедные создания" с 11 номинациями. Драма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной полни" имеет 10 номинаций, а "Барби" Гретты Гервиг — 8.

У какого фильма самые большие шансы получить "Оскар-2024"

Звание лучшего фильма в 2024 году имеют шансы получить:

Американское чтиво;

Анатомия падения;

Барби;

Оставленные;

Убийцы цветочной луны;

Маэстро;

Оппенгеймер;

Прошлые жизни;

Бедные создания;

Зона интереса.

Также букмекеры отмечают, что золотые статуэтки в номинациях могут получить:

Кристофер Нолан в номинации "Лучший режиссер";

Киллиан Мерфи в номинации "Лучший актер";

Лили Гладстон в номинации "Лучшая актриса";

Роберт Дауни-младший в номинации "Лучший актер второго плана";

Да'Вайн Джой Рэндолф в номинации "Лучшая актриса второго плана".

Украина и кинопремия "Оскар-2024"

В этом году на кинопремии "Оскар" представлен и украинский фильм, который будет бороться за золотую статуэтку в номинации "Лучший документальный фильм". Речь идет о ленте "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, Евгения Малолетки и Василисы Степановой.

Украинской картине на кинопремии нужно будет бороться с другими четырьмя лентами, которые представлены в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Речь о: "Боби Уайн: Народный президент", "Вечная память", "Дочери Ольфы", "Убить тигра".

Картина рассказывает о событиях первых недель после того, как российские оккупанты напали на город 24 февраля 2022 года. В нем можно увидеть моменты бомбардировки жилых домов в городе, ракетный обстрел роддома и жизнь людей в месте, где за несколько дней до этого все были счастливы.

Напомним, несколько ранее мы писали о том, что фильм "Зона интересов" получил 5 номинаций на премию "Оскар". Фильм строится на контрасте идеализированной, "райской" жизни семьи коменданта Освенцима, которая проходит по одну строну забора, а по другую — адское существование концлагеря.

А 8 марта мы писали о том, что всем номинантам на "Оскар" приготовили пакет подарков на $180 тысяч каждый. В подарочный пакет входят десятки наименований продуктов, косметики настольных игр и даже роскошный отдых.