Разделы
Материалы
Культура

У "Океана Эльзы" выйдет уникальный альбом: чем он особенный (видео)

Александра Мандровская
Фото: okeanelzy_official/ Instagram | Святослав Вакарчук заявил о том, что впервые в истории "Океан Эльзы" выпустит альбом на английском языке.

Лидер группы Святослав Вакарчук считает, что украинские творческие деятели должны продвигать отечественную культуру за рубежом. Именно поэтому музыканты решились на новый для себя шаг: записать альбом из треков на английском языке.

Музыканты украинской группы "Океан Эльзы" планируют впервые в своей истории записать англоязычные треки. Об этом в соответствующем видео, опубликованном на странице группы в социальной сети Instagram рассказал фронтмен Святослав Вакарчук.

Лидер "Океана Эльзы" начал с того, что напомнил о кинопремии "Оскар", которую Украина получила впервые в истории за ленту "20 дней в Мариуполе". По мнению Вакарчука, культурные деятели страны и далее должны работать над тем, чтобы голос Украины продолжал звучать сильно и вдохновенно.

"Именно поэтому с гордостью сообщаю, что впервые в своей истории "Океан Эльзы" собирается выпустить музыку на английском языке. Мы очень счастливы и сосредоточены. Голоса Украины поднимаются все выше и выше", — сказал Вакарчук.

Он добавил, что новый альбом на украинском языке выйдет, как и было запланировано, осенью 2024 года. Он будет посвящен 30-летию создания музыкальной группы.

Поклонники "Океана Эльзы" позитивно восприняли эту новость и оставили под видео фронтмена ободряющие комментарии:

  • Удачи вам. Это реально крутое решение.
  • Ждем.
  • Удачи, ребята.
  • Очень приятно услышать любимую музыку на другом языке.
  • Жду. Уже хочу послушать.
  • Это просто фантастика. Весь мир будет подпевать.
  • Я горжусь вами и желаю успеха.
  • Хорошая новость.
  • Это супер новость! И очень хотелось бы увидеть на больших экранах тексты песен на английском языке во время исполнения на украинском для лучшего понимания.

Напомним, в конце декабря 2022 года Вакарчук спел на Антоновском мосту в Херсоне. Фронтмен "Океана Ельзи" выбрал для культурной акции песню "Човен". По словам Святослава Вакарчука, в том, что сингл исполнили на разрушенном оккупантами мосту, есть некий символизм.

А в начале августа 2022 года Coldplay вместе с Вакарчуком исполнили в Брюсселе хит "Океана Эльзы". Музыканты исполнили один из хитов украинской рок-группы вместе с фронтменом "Океана Эльзы", который поднялся к ним на сцену. При этом у лидера Coldplay на запястье был браслет в цветах украинского флага.