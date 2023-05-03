В РФ заявили о создании высокоточных "умных" авиабомб на базе ФАБ-250: как это возможно

Бомбы получили крылья и электронику, которая позволяет им наносить удары на расстоянии до 80 км, утверждает источник.

Россияне установили на авиационные бомбы ФАБ-250 навигационные системы, превратив их в высокоточные боеприпасы. Об этом пишет российское информационное агентство ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

ПО его словам, инженеры в РФ решили модифицировать ФАБ-250, для чего установили их на крылатые платформы и добавили инерциальную навигационную систему. Улучшенная бомба якобы может планировать к цели на расстояние до 80 км, если самолет сбросит ее на скорости 800-900 км/ч.

Источник добавил, что Россия уже применяет управляемые бомбы на войне в Украине, сбрасывая их с многофункциональных бомбардировщиков Су-34. Как пишет ТАСС, официально эту информацию российские власти не подтверждают.

ФАБ-250 — советская авиабомба, оснащенная с фугасной боеголовкой. Боеприпас весит 250 кг и применяется авиацией ВС РФ, а также некоторых постсоветских республик и некоторыми странами, которые их импортируют. Бомба использовалась, в частности, в ходе многих конфликтов в Азии и Африке.

В апреле писали, что армия России использует до 20 планирующих авиационных бомб в сутки. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, российские самолеты запускают их за пределами досягаемости украинской ПВО.

В марте стало известно, что украинская авиация использует умные бомбы JDAM, которые получила от США. Эти боеприпасы не очень мощные, но позволяют очень точно поражать российские цели.

В январе появилась информация, что в России разработали аналог систем JDAM для управления бомбами ФАБ-500. К ним приделали крылья, чтобы увеличить дальность ударов.