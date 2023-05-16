Российские БПЛА "Ланцет" – угроза ВСУ, но наши герои нашли способы им противостоять

Для успешной борьбы требуется комплексный подход, говорят военные эксперты-связисты, и тогда дроны "Ланцет" перестанут быть большой проблемой для Украины.

"Герой труда" – таким титулом именуют оккупанты свой дрон-камикадзе "Ланцет", который все чаще используется агрессором для нанесения ударов по нашей технике. Но ВСУ знают, как с ним справляться, рассказывает в своем большом материале на эту тему BBC News Ukraine. Фокус знакомит вас с основными аспектами радиоэлектронной борьбы с дронами армии РФ.

Что известно о БПЛА "Ланцет"

Этот барражирующий боеприпас никогда не прилетает один. Перед его появлением в небе работают дроны-разведчики оккупантов, которые находят для "Ланцета" цели и передают ему координаты. Все чаще в качестве его партнеров выступают современные тихие электрические дроны Zala и Supercam. Хотя раньше дрону "Ланцет" помогал "Орлан", но этот шумный дрон с плохой оптикой становился легкой мишенью для нашего ПВО и россияне практически списали "Орланы" с фронта.

Как отмечают украинские специалисты-связисты Serg Marco и Paolo Lumiere, заметив разведывательные дроны в небе, у ВСУ есть 5-7 минут (иногда больше), чтобы сменить позицию и задействовать систему РЭБ. В ином случае можно ждать прилета "Ланцета". В идеале, конечно, стоит тут же сбивать "предвестников "Ланцета".

Сбитый дрон-разведчик Zala, который работает в паре с "Ланцетом" Фото: Соцсети

Защита от БПЛА "Ланцет" с помощью РЭР и ПВО

Радиоэлектронная разведка – это главный козырь в борьбе с дронами. Своевременное их обнаружение позволит применить различные меры противодействия – начиная от работы ПЗРК типа Stinger, Starstreak, Martlet или польских Piorun, и заканчивая сменой дислокации и применением "окопных РЭБ".

Эксперты, опрошенные журналистами BBC говорят, что в этом вопросе у ВСУ есть проблемы. Современных ПЗРК с лазерным прицелом и дистанционным взрывом боеприпаса на всех не хватает. Очень часто боеприпас вообще не взрывается, потому что старые ПЗРК работают по контактному принципу с целью и не взрываются рядом с нею.

Кстати, подобная ситуация обстоит и с РЭР. Не на всех участках фронта есть современные западные образцы, имеющие возможность "увидеть" "Ланцет" за 5 км от позиции. Впрочем, у ВСУ есть волонтеры, которые умеют мастерить РЭР из запчастей купленных на радиорынке и они работают не хуже западных.

Например, Сергей Флэш (украинский военный связист) на своем канале недавно описал, как с помощью антенн и анализаторов спектра, которые продаются на обычных радиорынках, можно собрать детектор, который будет выявлять "Ланцеты".

Фото Сергей "Флеш: по этой сигнатуре сигнала легко определить приближение дрона "Ланцет" Фото: Соцсети

Окопные средства РЭБ против российских дронов

Для прикрытия от дронов "Ланцет" могут пригодиться так называемые окопные РЭБ. Зачастую это самодельные устройства (хотя есть и фабричные образцы), которые используются прямо на линии фронта.

Эти сравнительно небольшие антенны при правильной установке способны накрыть своеобразным полукилометровым куполом пространство вокруг позиции и создавать помехи на определенных частотах, что сделает невозможным точное прицеливание дрона.

Наши военные говорят, что БПЛА "Ланцет" использует те же частоты для связи с оператором, что и китайские Mavic.

Но делать это нужно заранее и своевременно, ведь если беспилотник "Ланцет" успеет захватить цель, то даже при потере связи он в автоматическом режиме будет ее атаковать. Так что, по возможности, стоит держать такие мини-РЭБ постоянно активированными.

Фото Сергей "Флеш": так выглядят самодельные окопные РЭБ

Комплексный подход

Конечно, для противостояния дроном врага лучше всего соединить все инструменты ПВО вместе, говорят военные эксперты. Тем более, что россияне вырабатывают тактику применения одновременно нескольких дронов-камикадзе.

Нужно быть готовыми не только к "Ланцетам", ведь у оккупантов появляется все больше дронов, способных работать на других частотах и "видеть" цели на расстоянии 5-7 км.

В идеале должен работать комплексный подход, состоящий из РЭР, РЭБ, ПЗРК, группы прикрытия, ложных целей и маскировки.

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