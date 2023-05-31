"Это инсценировка": разработчик объяснил, зачем россияне атаковали Москву дронами

Власти России решили обвинить Украину в обстреле мирного населения, а заодно показать возможности своей системы ПВО, считает Владимир Яценко.

Конкурс по приземлению украинских беспилотников на Красной площади в Москве продолжается, но атака дронов 30 мая с ним никак не связана. Об этом в комментарии "Українським новинам" заявил организатор соревнования и сооснователь monobank Владимир Яценко.

В апреле он объявил конкурс, пообещав выплатить премию в 20 млн гривен команде разработчиков, чей беспилотник сможет приземлиться на Красной площади в центре Москвы 9 мая. В назначенную дату этого не произошло, а 30 мая российская столица подверглась массированной атаке БПЛА.

По словам Владимира Яценко, беспилотники, которые нанесли удары по Москве, не участвуют в соревнованиях. По его словам, "это инсценировка", устроенная самими россиянами, чтобы обвинить украинцев в поражении жилых домов и похвастаться качеством системы противовоздушной обороны.

"То, что она не надежна, мы увидели в канун 9 мая. Что касается конкурса – он продолжается, и украинский самолет будет на Красной площади. Карфаген будет разрушен", — подчеркнул Владимир Яценко.

10 мая Владимир Яценко заявил о продлении конкурса для БПЛА с призовыми в 20 млн грн. По его словам, 9 мая дроны не смогли попасть на Красную площадь из-за сильного ветра и присутствия представителей других государств на параде в Москве. Зато два самолета выполнили задание, изменив конечное место назначения, один из них приземлился в Ломоносовском районе Москвы неподалеку от здания Минобороны РФ.

Владимир Яценко вместе со своей командой разрабатывает дроны "Довбуш Т10" для ВСУ. Им удалось наладить массовой производство беспилотников.

Накануне военно-политический обозреватель Александр Коваленко предположил, что за атакой дронов на Москву стоят ФСБ и ЧВК "Вагнер". Велика вероятность, что беспилотники смогли преодолеть систему ПВО, поскольку были запущены из Подмосковья.