Конкурс "20 млн за БПЛА на Красной площади" продолжен, – Владимир Яценко

Конкурс "посади беспилотник на Красной площади и получи 20 млн грн" продолжается, поскольку из-за сильного встречного ветра и присутствия глав других государств точно выполнить его условия во время парада 9 мая было невозможно. Об этом написал на своей странице в Facebook разработчик БПЛА "Довбуш Т10" Владимир Яценко, инициировавший соревнование дронов, чтобы проверить максимальные возможности вражеского ПВО.

"#Красная площадь, #20 000 000. Промежуточные результаты конкурса. Учитывая, что кремлевский упырь прикрылся "живым щитом" руководителей других государств, точно выполнить условия конкурса было невозможно. Два самолета выполнили задание с измененным конечным местом назначения. На видео, которое публикуют российские телеграммы каналы, хорошо видно, что самолет движется по круговой траектории – это режим LOITER конца маршрута. Второй самолет направился на площадь у министерства обороны. Очень важно было проверить боеспособность вражеского ПВО в максимальной комплектации. Результат для них неутешительный – 2:0 в нашу пользу. Скажу откровенно, погода очень мешала: на первой половине маршрута телеметрия фиксировала встречный ветер 12-14 м/с, что более чем вдвое сокращало возможности самолетов по дальности. Итак, ввиду этих обстоятельств я решил продолжить конкурс. Первый, кто выполнит задание, получит #20 000 000. SHOW MUST GO ON", – написал Владимир Яценко.

Напомним, 9 мая российские телеграмм-каналы сообщили о трех БПЛА, которые во время парада следовали в Москву. Первый был сбит под Калугой, второй направлялся прямо в штаб-квартиру Службы внешней разведки и был посажен на территории Битцевского леса. Третий, зафиксированный на видео, был посажен в Ломоносовском районе Москвы, на Вернадском проспекте, недалеко от Красной площади.

Перед этим в начале апреля производитель дронов "Довбуш Т10" Владимир Яценко пообещал премию в размере 20 млн грн разработчику БПЛА, чей аппарат сможет приземлиться 9 мая на Красной площади в Москве.