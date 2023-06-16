Разделы
Материалы
Диджитал Российско-украинская война

Российский дрон "Патриот К40ТЛ" оказался китайским EVO II Pro V3. Его испытают в бою

Фото: Autel | Дрон "Патриот К40ТЛ" оказался китайским БПЛА EVO II Pro V3

"Производитель" утверждает, что на БПЛА установлено "полностью отечественное ПО".

Защищенный от РЭБ дрон "Патриот К40ТЛ", который вчера показали на Петербургском форуме ПМЭФ, отправится в Минобороны РФ для испытаний, сообщает агентство ТАСС. Причем оказалось, что тестовые версии беспилотника уже есть на территории Украины, где оккупационные войска испытывают их возможности.

Разведывательный беспилотник "Патриот К40ТЛ", который в рамках форума был представлен в качестве "суверенного дрона", оказался обычным китайским беспилотником EVO II Pro V3 от компании Autel Robotics. Он доступен для покупки на всем известном AliExpress по цене около $2,5 тыс.

Даже турбопатриоты и пропагандистские "военкоры" в своих телеграм-каналах раскритиковали этот дрон, вылив кучу негатива на Минобороны РФ и предполагая "огромные суммы воровства на госзаказах для армии" приближенных к ведомству Шойгу (но Путина никто не обвинял).

Наглядное сравнениеEVO II Pro V3 и "Патриот K30T"
Фото: verstka.media

В итоге компании "Астраком" (торговая марка "Патриот"), которая занимается "усовершенствованием" этого БПЛА пришлось сознаться, что дрон на самом деле иностранный, но "собирается он в Башкирии, а все программное обеспечение написано россиянами и соответствует требованиям Минобороны и военных".

Эксперты предлагают это заявление понимать так: "в лучшем случае комплектующие для дрона поступают из Китая (если не весь дрон целиком), на них наносят наклейку "Патриот" и заливают свое ПО, одобренное ФСБ и Минобороны". Вот и вся суть "суверенного дрона". Теперь остается только подписать контракт на поставку "аналоговнет"-беспилотника в армию и считать прибыль от госзаказа".

Производитель ПО обещает, что модифицированный беспилотник защищен от взлома, от подмены координат и успешно противостоит системам РЭБ. "Мы провели более 10 испытаний с крупнейшими производителями российских систем радиоэлектронной борьбы, в настоящий момент дрон еще не был заглушен ни одной из систем", — пояснил представитель компании.

Ранее Фокус рассказывал о подробностях позора с дроном "Патриот К40ТЛ".