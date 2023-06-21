Атака дронов на Московскую область: у Шойгу озвучили детали и обвинили Украину в "теракте"

В российском оборонном ведомстве утверждают, что все три БПЛА самолетного типа вывели из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

В Министерстве обороны Российской Федерации отчитались об успешном отражении воздушной атаки по объектам на территории Московской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном в среду, 21 июня.

В российском оборонном ведомстве утверждают, что Вооруженные силы Украины якобы запустили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа по территории РФ.

Российские военные заявили, что все три БПЛА вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Все БПЛА были подавлены средствами РЭБ, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — сказано в сообщении.

Атака дронов на Подмосковье

Утром 21 июня очевидцы сообщили о взрыве беспилотника в небе над деревней Лукино в Новой Москве. В результате инцидента никто не пострадал.

Позже российские власти заявили, что два ударных БПЛА рухнули утром 21 июня на подлете к складам одной из воинских частей в поселке Калининец. В частности, росСМИ сообщали о падении двух ударных дронов в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии в Подмосковье.

Напомним также, что 21 июня представители оккупационной администрации Крыма сообщили о подрыве железнодорожных путей в Феодосии. Из-за диверсии пришлось приостановить движение поездов.