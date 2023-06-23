Дроны Bayraktar начнут собирать в Украине: турецкая компания Baykar получила лицензии

Власти Турции разрешили производить беспилотники Bayraktar TB2 и Akinci на заводе Avia Ventures, который должен начать работать в 2025 году. Строители уже выполнили почти все подготовительные работы.

Турецкая компания Baykar получила разрешения на производство в Украине беспилотников Bayraktar TB2 и AKINCI SİHA с 2025 года. Об этом пишет издание Defence News, ссылаясь на комментарий генерального директора компании Халука Байрактара.

Он напомнил, что в 2019 году Baykar зарегистрировала в Киеве дочернюю компанию Avia Ventures, а в начале 2022 года она получила лицензию на импорт и экспорт военной продукции. Это пока единственная компания в Украине, которая имеет иностранного учредителя и лицензию на производство оборонных систем.

Строительство завода уже началось, и его планируют запустить уже через два года. Планируемый общий объем инвестиций в строительство этих объектов составляет $95,5 млн.

"Мы получили соответствующие лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотников Baykar TB2 и Akinci в Украине" — сообщил представитель Baykar. — "Большая часть подготовительных работ уже выполняется, и ожидается, что электроэнергия на объект поступит уже в июле".

В декабре 2022 года Верховная Рада ратифицировала договор с Турцией, который позволит Baykar запустить производство дронов в Украине. Стоит отметить, что страны подписали соглашение о совместной разработке технологий до начала полномасштабного вторжения России.

В конце января 2023 года украинский посол в Турции Василий Боднар сообщил о завершении проекта строительства завода Baykar в Украине. По его словам, предприятие должно заработать к 2025 году с частичной локализацией производства.

Писали также, чем турецкая Baykar помогает Украине и ВСУ во время войны. Компания бесплатно передала украинцам большое количество беспилотников Bayraktar TB2, а помимо этого возит детей на отдых в Турцию и помогает учиться студентам.