"Нужно срочно строить "купол" вокруг Москвы": украинские дроны напугали россиян

Постоянные налеты БПЛА ВСУ служат отвлекающим маневром для оттягивания ПВО РФ с Украины, считает эксперт Алексей Рогозин,

Сын бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Алексей, который является руководителем российской автономной некоммерческой организации "Центр развития транспортных технологий", заявил в своем Telegram-канале, отреагировав на сегодняшнюю атаку украинских дронов под Москвой. Он написал, что такими методами ВСУ пытается оттянуть значительные силы ПВО с Украины ближе к Москве для защиты критической инфраструктуры страны-агрессора.

По мнению Алексея, сегодняшняя атака на правительственный аэропорт "Внуково" является очень символичной, ведь это еще и "база специального летного отряда "Россия"". Кроме того, аэропорт обслуживает самолеты Путина и других важных российских чиновников.

Рогозин младший считает, что постоянные налеты украинских беспилотников на Москву ставят вопрос, будет ли защита подобных объектов в дальнейшем строиться локально, либо вокруг столицы должен появится новый контур сплошной защиты от малозаметных беспилотников — своеобразный "купол".

"Для этого потребуется вовлечь в работу не только традиционные военные, но и нестандартные гражданские ресурсы, включая создание массовой сети датчиков и сенсоров, работающих в радио-, акустическом, оптическом и тепловизионных каналах", — написал сын Рогозина в своем Telegram-канале.

Борьба с украинскими дронами стала по-настоящему "народным делом", подводит итог своему сообщению Алексей.

Напомним, сегодня мэр Москвы Собянина заявил, что украинские дроны атаковали столицу РФ и ближайшее Подмосковье. Два украинских БПЛА сбили под Москвой и еще два недалеко от аэропорта "Внуково". В дальнейшем стало известно, что один из БПЛА атаковал воинскую часть в Подмосковье — удар был нанесен по административному зданию. Авиарейсы были срочно перенаправлены в другие аэропорты. По утверждению властей страны-оккупанта никто не пострадал.

От нашего Генштаба подробностей о моделях беспилотников не поступало, но эксперты уже отмечают, что, возможно, атаку совершили с помощью дронов UJ-22 Airbornе. Именно они могли с легкостью мог преодолеть 400 километров от границы с Украиной до города Кубинка, где, по некоторым сведениям, была поражена военная часть.

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