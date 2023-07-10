В Украине началось строительство завода по производству БПЛА Bayraktar (видео)

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, кроме производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, также планируется производство других секретных товаров.

В Украине началось строительство завода, который будет заниматься производством беспилотных летательных аппаратов Bayraktar от турецкой компании Baykar. Об этом 10 июля сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в эфире национального телемарафона.

"Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры в Украине, то по этому заводу уже начались строительные работы. Завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах", — отметил он.

Камышин также уточнил, что строительство завода будет осуществляться на территории Украины. Кроме производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, также планируется производство других товаров, однако детали о них на данный момент не могут быть раскрыты.

"По заводу были переговоры, потом были остановки, скандалы. Этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам", — резюмировал министр.

Так же СМИ писали, что дроны Bayraktar начнут собирать в Украине. Турецкая компания уже получила все необходимые лицензии.

В декабре 2022 года Верховная Рада ратифицировала договор с Турцией, который позволит Baykar запустить производство дронов в Украине. Стоит отметить, что страны подписали соглашение о совместной разработке технологий до начала полномасштабного вторжения России.

В конце января 2023 года украинский посол в Турции Василий Боднар сообщил о завершении проекта строительства завода Baykar в Украине. По его словам, предприятие должно заработать к 2025 году с частичной локализацией производства.

Писали также, чем турецкая Baykar помогает Украине и ВСУ во время войны. Компания бесплатно передала украинцам большое количество беспилотников Bayraktar TB2, а помимо этого возит детей на отдых в Турцию и помогает учиться студентам.