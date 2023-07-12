Не "Ланцетом" единым: какие копии дронов Switchblade изобретают в России (видео)

Россияне пытаются воссоздать технологию барражирующих боеприпасов, которые украинская армия эффективно применяет на поле боя, и несколько наработок они уже показали.

Российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину активно использует дроны-камикадзе "Ланцет", а параллельно разрабатывает другие типы ударных беспилотников. Издание Defence Express рассказало о военных проектах, которые могут стать копиями американских Switchblade.

Switchblade на войне в Украине

Американская оборонная компания AeroViroment производит барражируующие боеприпасы Switchblade 300 и Switchblade 600, которые работают по одному принципу, но отличаются размерами, характеристиками и мощностью боеголовки. Это дроны-камикадзе, которые запускаются из специальных тубусов под воздействием сжатого воздуха, а затем раскрывают две пары складных крыльев, включают электродвигатели и автономно летят, выискивая цели.

Обе модели оснащены камерами с высоким разрешением, позволяющими вести разведку и замечать различные объекты на поверхности земли, в том числе боевую технику и живую силу противника. Дроны подсвечивают потенциальные цели и самостоятельно наводятся на них, но атакуют только по команде оператора — пикируют и взрываются при столкновении.

Армия США впервые заказала беспилотники Switchblade 300 для войны в Афганистане, чтобы поражать цели, недосягаемые для артиллерии. Тогда система не получила большой популярности, однако Война в Украине показала, насколько эффективной она может быть в умелых руках.

Характеристики дрона Switchblade 300:

вес — 2,5 кг;

дальность полета — 10 км;

скорость полета — до 150 км/ч;

продолжительность полета — 15 мин;

рабочая высота — от 150 до 4500 м.

Характеристики ударного дрона Switchblade 600:

дальность полета — до 80 км;

время полета — 40 мин;

крейсерская скорость полета — 110 км/ч;

скорость пикирования — 185 км/ч;

рабочая высота — от 150 до 4500 м.

Вектор-100

Одной из самых явных "клонов" Switchblade в России должен стать "Вектор-120" от конструкторского бюро "Беспилотного авиастроения". Разработчики рассказали, что планируют провести испытания в 2024 году.

Отличительной особенностью комплекса станет пусковая установка — судя по словам россиян, ей не потребуется баллон со сжатым воздухом, а солдаты смогут без труда носить одноразовый тубус с собой и применять из любого положения как гранатомет. Якобы, "выстреливать" беспилотники можно будет хоть изнутри, хоть снаружи здания без какой-либо подготовки.

Конструкторы собираются поставить на "Вектор-120" боеголовку весом 220-250 г, что примерно соответствует выстрелу из РПГ-7. Дополнительно в боевую часть добавят шрапнельных элементов, которые будут поражать пехоту на большом расстоянии. Применять такие дроны предлагают для поражения живой силы и легкой бронетехники.

Характеристики "Вектор-120":

длина тубуса — 90 см;

диаметр тубуса — 10 см;

вес вместе с дроном — 2,8 кг;

размах крыльев — 1,2 м;

максимальная скорость — до 200 км/ч;

время полета — около 30 м.

ЛАОП-500

В прошлом году конструкторское бюро "Андроидная техника" показала на форуме "Армия-2022" новый беспилотник ЛАОП-500, точнее, брошюру с основной информацией о нем. Изображенный на ней аппарат внешне очень напоминает Switchblade с разложенными крыльями. Пока проект находится в разработке, и неизвестно, сколько времени она займет. Конструкторы обещают сделать несколько способов управления: пультом, голосом и с помощью специального шлема.

Россияне ожидают, что ЛАОП-500 сможет уничтожать тяжелую бронетехнику, имея боеголовку весом всего 500 г. По мнению аналитиков, такой мощности не хватит для нанесения танкам существенного урона, к примеру, дрон Switchblade 300, который ненамного легче российской модели, применяется в основном для поражения живой силы и неукрепленных позиций.

Возможные характеристики ЛАОП 500:

масса дрона — 3,5 кг;

масса полезной нагрузки — до 0,5 кг;

время полета — до 30 мин;

крейсерская скорость — 90 км/ч;

максимальная скорость — 130 км/ч;

дальность связи — до 5 км.

Брошюра, посвященная российскому дрону-камикадзе ЛАОП 500 Фото: Twitter

Загадочный проект "Царских волков"

В ноябре 2022 года экс-глава корпорации "Роскосмос", а ныне руководитель группы российских военных экспертов "Царские волки" заявил, будто "независимые разработчики" создали новый беспилотник и даже смогли запустить его в небо. На опубликованном ролике виден БПЛА, своей конструкцией напоминающий Swithcblade, вот только вместо тарана цели он сбрасывает боеприпасы.

"Военно-промышленная компания "Царские волки" окажет им полную поддержку. Уже скоро лучшие инженерные решения станут неприятным сюрпризом для врага на фронте", — написал Дмитрий Рогозин на своей странице в Telegram.

В мае компания AeroVironment сообщила, что передаст Украине модернизированные дроны Switchblade 300 Block 20. Разработчики увеличили время полета, улучшили связь, управление камерой и добавили модульную полезную нагрузку.