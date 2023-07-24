"Увеличили производство в четыре раза", — мэр Москвы похвастался российскими дронами

Сергей Собянин рапортует, что скоро откроют еще 11 центров по сборке и разработке, проведут соревнования по беспилотникам, а победителю подарят "Москвич". —

На территории Москвы и области производство беспилотников увеличено в четыре раза, заявил в своем Telegram-канале заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Производство БПЛА в столице выросло больше чем в четыре раза", — написал он. — "В развитии производства беспилотников главная задача — создать необходимый уровень технологического суверенитета. Москва для этого многое делает".

Кроме того, что власти России увеличили производство БПЛА в Москве, по словам мэра планируется в рамках "Стратегии развития российской беспилотной авиации" построить научно-практические центры по разработке и производству дронов по всей РФ. Собянин подчеркнул, что в Москве уже открыт центр беспилотных авиационных систем на базе индустриального парка "Руднево". Помимо этого, власти столицы России подписали в июне и июле соглашения с 11 регионами о развитии систем БПЛА и скоро планируют проводить совместные летные испытания.

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Мотивировать молодежь и юные таланты к теме беспилотников российские власти планируют, проведя "Кубок по беспилотным авиационным системам". Соревнование будет проходить по нескольким дисциплинам: сбор коптера на время, дрон-баскетбол, скоростное автономное прохождение заранее известной трассы, автономное прохождение лабиринта, гонка дронов и другим. Главный приз Кубка — электромобиль "Москвич".

Мы уже сообщали, что по предложению Путина с сентября российские школьники начнут изучать "основы боевого применения беспилотников". Школьникам будут преподавать типы и назначение БПЛА, как вести разведку дронами, и как противодействовать вражеским коптерам.

Так же в России заявили о наращивании производства дронов "Ланцет". Утверждение РФ прозвучало на фоне заявления представителя Генштаба Алексея Громова, что у противника осталось около 50 дронов "Ланцет". При этом командир отряда ударных БПЛА ВСУ Илья Шполянский рассказывает – беспилотники РФ наносит украинской армии значительный ущерб.

А в Украине стараются не терять темп в "войне БПЛА" — Минобороны приняло на вооружение 28 моделей украинских дронов для ВСУ. Украинскую армию усилили тысячи отечественных ударных дронов типа FPV, камикадзе и беспилотных самолетов.