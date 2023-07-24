Армия дронов за наделю уничтожила 101 единицу техники РФ на миллионы долларов (инфографика)
За прошедшие семь дней благодаря работе украинских БПЛА ликвидирован 21 танк, 36 боевых бронированных машин, 18 опорных пунктов оккупантов и многое другое.
Беспилотники Армии дронов ликвидировали 101 единицу российской техники, стоимость которой оценивается в миллионы долларов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.
Потери российских оккупантов в течение недели благодаря работе украинских БПЛА:
- 21 танк;
- 36 боевых бронированных машин;
- 18 опорных пунктов;
- 12 систем радиотехнического оборудования;
- 23 грузовика;
- 5 пушек;
- 3 системы ПВО (ТОР и другие):
- 3 склада боеприпасов или топлива;
- 76 военнослужащих.
По словам министра, усиление ВСУ военными технологиями продолжается. Новые разработки эффективно уничтожают противника и, вместе с тем, позволяют сохранить жизни украинских защитников.
Глава Минцифры поблагодарил героев Украины за "мощные результаты" и пообещал, что дронов будет больше.
Напомним, что россияне в массовом порядке атакуют дронами западную технику. Об это сообщили военные исследователи из DeepState.
Также сообщалось, что военнослужащий рассказал, в чем на самом деле опасность дронов "Ланцет".
Российские дроны-камикадзе "Ланцет" наносят значительный ущерб ВСУ. Они достаточно новые и представляют большую опасность, пока Украина не разработала комплекс мер для защиты от них.
Вместе с тем их возможности сильно переоценены из-за пропаганды, заверил эксперт.