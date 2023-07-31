ВСУ "затрофеили" антидроновое ружье "Гарпия": его улучшат и будут применять в бою (фото)
По словам военного, пушка плохо собрана из китайских деталей, но работает хорошо.
Военный показал, как выглядит антидронове ружье "Гарпия", которым гордятся российские военные. Соответсвующее фото боец 503-го отдельного батальона морской пехоты Иван Костенко опубликовал на своей странице в Facebook в воскресенье, 30 июля.
"Итак распаковка российского противоводронового ружья Гарпия 120W. Первое что хочу сказать что она же Комбат, Айрат, Drogun, Айрат-100 MX3, и еще куча названий потому что на самом деле оно китайская", — написал военный.
Костенко добавил, что его даже веселят споры между российскими военными на тему, что эффективнее — "Гарпия" или "Айрат". При этом они называют "Гарпию" китайской и ненадежной, а "Айрат"любят за то, что это оружие якобы представляет отечественный военпром. Хотя на самом деле речь идет об одной и той же модели антидронового ружья с деталями, произведенными в КНР.
Кроме того такое оружие из-за его специфической сборки довольно неудобно использовать в боевой обстановке. По словам военного, скорее всего оно создавалось для того, чтобы "чисто генералам понравилось". Однако все эти недостатки не влияют на цену и в России антидроновое ружье продается за 150 тыс рублей.
Прокомментировал технические характеристики российского антидрона и сооснователь "Украинского киберальянса" Тим Карпинский.
"Я вынужден признать, что очень удивлен одним парадоксом. Россияне действительно умеют превратить любую научно-технологическую идею в полный кизяк своей технической реализацией", — написал он.
В свою очередь Иван Костенко отметил, что несмотря на китайское происхождение и "качество" сборки, она работает, и работает неплохо. В дальнейшем военные хотят несколько улучшить сборку "Гарпии", сделать ей аккумулятор и использовать в боях уже против ВС РФ.
Напомним, в начале июня стало известно, что россияне скупают антидроновые ружья после атаки БПЛА в Москве. Спрос на средства борьбы с БПЛА резко вырос, а продавцы предлагали модели от $1600 до $25 000, заманивая москвичей скидками в 20%.
А в начале февраля 2023 года в РФ похвастали "секретными" антидроновыми ружьями, которые могут приземлить БПЛА. В агрессии против Украины используются модели "Пищаль-ПРО" и REX. Информацию об их эффективности российским СМИ сообщил неназванный "иосведомленный источник".