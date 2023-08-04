ГУР усилились новой партией дронов "Валькирия": увидят врага днем и ночью (видео)

Беспилотники "Валькирия" уже давно зарекомендовали себя как простые и надежные "крылья" для разведки.

Украинский беспилотный авиационный комплекс "Валькирия" недавно был передан фондом "Вернись живым" одному из подразделений Главного разведывательного управления Минобороны Украины. Информацию об этом фонд разместил в соцсети Facebook. Дополнительно к этому авиационному комплексу для украинских разведчиков было предоставлено еще пять дронов. Общая рыночная стоимость переданного комплекта составляет 2 789 200 грн.

В новую партию помощи, которую получили разведчиков, вошли:

1 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Валькирия", состоящий из трех дронов и наземного пункта управления со всем необходимым дополнительным оборудованием (ноутбук и монитор для обработки информации, комплект мачт и антенн, карты памяти, поручень, и ремонтный комплект);

5 дополнительных бортов беспилотников "Валькирия";

5 мощных ноутбуков для редактирования фото и видео, которые получены в результате разведки.

БПЛА "Валькирия" - надежные помощники украинской разведки Фото: Фонд "Вернись живым"

Беспилотники "Валькирия" уже давно зарекомендовали себя, как простые в использовании и надежные разведывательные машины. По данным благотворительной организации, скрытность беспилотного комплекса от радаров, дальность и скорость развертывания, которые в сочетании с предполетной подготовкой могут составлять всего 5 минут, являются одними из его самых больших преимуществ.

Комплекс способен проводить разведывательные операции на глубине фронта до 40 км, а также осуществлять круглосуточное наблюдение за линией фронта. Так же "Валькирия" обеспечивает аэрофотосъемку с возможностью видеотрансляции в реальном времени находясь в воздухе до 2 часов.

"Наши защитники получили хороший инструмент для обеспечения мониторинга, воздушной разведки, видеонаблюдения и корректировки артиллерийского огня днем ​​и ночью", — написали представители фонда.

Сюжет журналистов о дронах "Валькирия"

Ранее стало известно, что разработчики дронов "Валькирия" собираются выпустить целую линейку подобных беспилотников. "Боевые птицы Украины" будут выпускать модели Galka, Soika, Pugach, Zozulya, Ogar.

А еще Фокус рассказывал, что на днях дрон "Валькирия" помог ВСУ уничтожить склад боеприпасов РФ. Беспилотник навел нашу артиллерию на военный склад, где хранились снаряды для российской реактивной системы залпового огня "Ураган".