Хакеры взломали сайт МосгорБТИ и слили данные о москвичах, которые поддерживают войну в Украине

Информация об общественных деятелях, политиках, военных и представителях спецслужб РФ передана Силам обороны Украины. Сайт МосгорБТИ после атаки перестал работать, а в самой структуре никак не прокомментировали инцидент.

В ночь на 7 августа главная страница вебсайта Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) была взломана. Ответственность за это взяли на себя украинские хакеры. Об этом сообщает издание"Важные истории".

Сообщается, что хакеры получили доступ к информации о собственности и местах проживания москвичей.

"Информация о госслужащих, политиках, военных и представителях спецслужб, которые поддерживают войну с Украиной, передана Силам обороны Украины", — говорится в сообщении от хакеров.

После атаки сайт МосгорБТИ перестал работать, а в самой структуре никак не прокомментировали это событие.

Объявление на главной странице также содержит ссылку на твиттер-страницу хакеров. Там указано, что эти айтишники работают ради победы Украины.

Фото: Скриншот

Указанный аккаунт уже известен, поскольку его связывают с масштабной кибератакой на Rutube в мае 2022 года, когда сервис видео более двух суток не функционировал.

Напомним, что 2 августа, хакеры из группы "Кибер Сопротивление" взломали электронную почту Начальника штаба 50-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии полковника Григория Заны, получив доступ к его персональным данным и важным документам. Сообщалось, что силовик участвовал в разгоне митингов в Херсоне, а также в пытках местных жителей в период оккупации.

Ранее, 31 июля, Фокус писал, что хакеры взломали почту офицера РФ, причастного к ракетным обстрелам Украины. В письмах Владимира Касаткина нашлось много документов, которые раскрывают методы работы и проблемы ВС РФ.